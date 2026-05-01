【家庭plus．親子會客室】亞洲媽媽也想慢慢來

圖／達志影像

文／平果

我常觀看的親子Vlog，一家人前往國外旅行，到兒童博物館參觀，孩子玩互動遊戲時，媽媽試圖出手相助，給予提示，立即被現場工作人員毫不留情攔阻，工作人員勸導媽媽給孩子一點時間，不要教他們，當下媽媽很不好意思，有點無奈，一旁的爸爸還趁機調侃媽媽，果然是典型的亞洲媽媽。

上述行為引起我的深思，我認為造成所謂典型亞洲父母的原因，大環境仍是主要問題。

請繼續往下閱讀...

前一陣子，帶著女兒參加手作體驗活動，按規定可由一位家長陪同在側。縱使指導老師再三強調，可自由發揮創意、慢慢操作，表示結果如何不必太在意，過程愉快才是重點，但仍舊可以感受到，礙於時間限制，孩子並無法隨心所欲操作，反而是不停地被催促著往下一個步驟邁進。說真的，實在難以完全享受到手作所帶來的樂趣，激盪出更多有意思的想法，點燃創作的火花。

像我這樣只在一旁觀看，連嘴巴都不動，只有女兒發問時才會出聲的家長或許不多見。「爸爸媽媽可以幫忙、協助孩子操作喔。」工作人員可能心想，都已經講得這麼明白，這位媽媽卻依然文風不動地坐著？所以總時不時介入：「唉呀，妹妹，不是這樣戳喔，要像我這樣用壓的才能脫模。」「妳看，魚鰭的部位可能會失敗喔。」幸好接續又補上一句：「壓壞了也沒有關係，還是可以用手重新塑形修正。」

後來當女兒支支吾吾想表示意見，卻始終說不出口時，大抵猜測出她遭遇什麼困擾的我，試著緩緩說道：「妳可以自行混合調配出想要的顏色。沒有筆洗，試試看用點的方式，應該就可以順利著上其他色彩。」也被迫使不得不稍微動動幾根手指頭，做出些許貢獻。後來另一位工作人員，覺得女兒用色特別，還特別來徵求同意拍攝作品，才讓女兒露出靦腆笑容。工作人員畢竟都是吃人頭路，自是揹負著不為人知的壓力，這點必須理解。

大家都習慣批判、發表言論、指正家長應該如何教育孩子，認同教育孩子「急不得」，卻忽略了這「急」的背後，包含了大眾的眼光、社會普遍的價值觀、顧不得個體間的差異性、只著重於點與點之間的變化，而漠視整個面所帶來的影響等，其實一切都是環環相扣的。

不知道大家有沒有聽過，不管是在戲劇或現實中，都很常被提起的一句非洲諺語：「養育一個孩子需舉全村之力。」除了道出養育孩子的辛苦，也提醒了社會大眾，不管是孩子所生活的環境，抑或是社會上每個角色的一言一行，對其影響將有多麼地深遠，不容忽視。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法