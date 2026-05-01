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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．微幸福案內】花海接力 杜鵑花隨處爆美

2026/05/01 05:30

根津神社的杜鵑花宛如彩色泡泡。這裡是許多文豪如夏目漱石所愛的散步好去處，他形容杜鵑如燃燒般怒放。（劉黎兒攝）根津神社的杜鵑花宛如彩色泡泡。這裡是許多文豪如夏目漱石所愛的散步好去處，他形容杜鵑如燃燒般怒放。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本日常生活裡，最常拿來當行道樹或分隔島綠籬的就是杜鵑花！它在日本是繼櫻花之後接力的主要花草選手，算是象徵春天結束、初夏到來的報夏花，與新綠同時登場，品種繁多，鮮豔多彩，具有繁茂的生命力，很快就變成一片花海、花毯，而且密度超高，視覺震撼效果強烈，深為日本人所愛。近年更是許多社區公園都大舉栽種杜鵑，隨處都能觀賞到群生之美的絕境，幸福無比！

雖然曾在五月中旬去仙台欣賞日本最大規模的50萬株杜鵑花，把德仙丈山染得通紅，也常去連夏目漱石也愛的根津神社欣賞社內100種、3000株杜鵑，杜鵑花苑內種在斜坡上的花修剪成球狀，宛如彩色泡泡，滿開時期各有不同，輪番上陣，四月中、下旬最繽紛耀眼，與千本鳥居輝映成趣，國際聞名。苑內人山人海，萬頭躦動，與原本高雅優美的意境距離很遠，反而從苑外眺望更寫意！東京最壯麗是神代植物園，有270種12000株，演出生氣蓬勃絕景，歎為觀止！

杜鵑花的日文是Tsutsuji，漢字是「躑躅」，雖然原本是從中國杜鵑品種「羊躑躅」而來，但也意指杜鵑之美令人不禁佇足，島崎藤村、川端康成、夏目漱石、太宰治等文豪都曾描寫過對杜鵑印象，漱石的「躑躅宛如燃燒般怒放」非常傳神！

杜鵑是靠整體營造熱情熾烈之美，日本畫裡常搭配花鳥，杜鵑偶爾也當主角，基本上是人氣不墜的名角，日本庭園裡也如此！杜鵑花葉有絨毛，會幫忙吸取大氣汙染成分，是綠化潔淨環境高手，讓人覺得杜鵑連功能也多樣！

杜鵑品種多達一千多，日本原生的不少，現在許多社區公園也都栽種多品種杜鵑，因此隨處都可享受絢麗花海，像住處附近的中野哲學堂公園或近日偶然在東京浮間公園4萬平方米的池邊杜鵑，美不勝收；杜鵑多色，紅、粉、紫、白，密度讓人感受到杜鵑開花的誠意與團結，帶來邁向炙熱夏天的蓬勃活力。杜鵑本身長壽堅強，可說是最具能量的花，大多是比人矮小的灌木，親近迷人，觀賞本身最輕鬆自在，也是幸福緣由之一！

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