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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．美味教室】來片餅乾 我做的喔

2026/05/02 05:30

洛神酥餅洛神酥餅

文、食譜示範／辜惠雪

「餅乾」是踏入烘焙世界最輕鬆的起點。不需要準備繁複的烘焙器具，也不必具備高超的技巧，只要掌握基本材料與方法，就能親手烤出一盤盤香氣迷人、口感豐富的手工餅乾。

烘焙的4大基本材料──麵粉、雞蛋、細砂糖、奶油，你可依照手邊現有材料，隨心挑選想做的餅乾。即便材料相同，只要透過比例及配方的不同變化，就能變換出酥脆、鬆軟、薄脆等截然不同的口感，靈活烤出豐富多樣的迷人美味！

來片餅乾 我做的喔來片餅乾 我做的喔

洛神酥餅

上火150℃、下火150℃。20分鐘。約20片

材料：

A：奶油120公克、細砂糖120公克。B：蛋黃20公克。C：低筋麵粉200公克、杏仁粉50公克、泡打粉3公克。D：洛神蜜餞50公克。E：手粉適量、蛋黃適量

做法：

1.奶油軟化後切小丁；C材料一起秤量放入同一容器。

2.準備適量手粉；B、E材料的蛋黃分別打散。

3.烤盤舖不沾布；烤箱預熱至所需溫度。

4.將A材料倒入調理盆中，用打蛋器攪拌至奶油糊顏色變淺、有蓬鬆感，再分2～3次加入B材料拌勻。

5.將C材料一起過篩加入做法4中，用刮刀以切壓翻拌方式混合至無乾粉狀，取出材料再以手按壓成麵團。

6.以手整形成長條柱狀麵團，再均分切成20等分的小麵團。搓成圓球狀後間隔排入烤盤，用手略微壓扁後，在圓球中心處略壓出一個凹洞。

8.表面刷上蛋黃液，放上一個洛神蜜餞。放入烤箱烘烤，烤熟後取出放涼即可。

青蔥咖哩餅乾青蔥咖哩餅乾

青蔥咖哩餅乾

上火200℃、下火170℃。15分鐘。32片

材料：

A：奶油80公克、糖粉60公克、鹽1公克。B：蛋黃15公克。C：低筋麵粉117公克、杏仁粉23公克、咖哩粉15公克。D：乾蔥末2公克。E：手粉適量

做法：

1.奶油軟化後切小丁；蛋黃打散；C材料一起秤量放入同一容器。

2.烤盤舖不沾布；烤箱預熱至所需溫度；另準備適量手粉。

3.將A材料倒入調理盆中，用打蛋器攪拌至奶油糊顏色變淺、有蓬鬆感，再加入B材料拌勻。

4.將C材料過篩加入做法3中，用刮刀以切壓翻拌方式混合至無乾粉狀，再加入乾蔥末用刮板翻壓成麵團。

5.將麵團裝入塑膠袋中，略微整形後拍扁包好，冷藏靜置約30分鐘。

6.麵團取出，放在撒上手粉的工作檯上，先搓揉成長條柱狀，再以烘焙紙包裹，冷藏冰硬定型。

7.冰硬後取出，切成約0.5公分厚的片狀，間隔排入烤盤中。放入烤箱烘烤，烤熟後取出放涼即可。

花生醬餅乾花生醬餅乾

花生醬餅乾

上火180℃、下火180℃。15分鐘。約20～30片

材料：

A：奶油100公克、花生醬50公克。B：糖粉50公克。C：全蛋液60公克。D：低筋麵粉120公克。E：熟花生仁（半粒狀）50公克

做法：

1.奶油軟化後切小丁；全蛋液打散；擠花嘴裝入擠花袋中。

2.烤盤舖不沾布；烤箱預熱至所需溫度。

3.將A材料倒入調理盆中，用打蛋器拌勻，加入B材料拌勻，再分3～4次加入C材料拌勻。

4.D材料過篩加入，用刮刀以切壓翻拌方式混合至無乾粉狀，再加入E材料拌勻。

5.將麵糊用刮刀舀入擠花袋內，在烤盤上擠出適當大小的圓球狀，再用手沾水稍微拍扁麵糊。

6.放入烤箱烘烤，烤熟後取出放涼即可。

貓舌餅貓舌餅

貓舌餅

上火190℃、下火180℃。時間10分鐘。數量約20片

材料：

A：奶油60公克、糖粉75公克。B：蛋白65公克、香草精少許。C：低筋麵粉60公克

做法：

1.奶油軟化後切小丁；低筋麵粉過篩。

2.烤盤舖烘焙紙；烤箱預熱至所需溫度；圓形擠花嘴裝入擠花袋中備用。

3.將A材料倒入調理盆中，用打蛋器攪拌至奶油糊顏色變淺、有蓬鬆感，再分2～3次加入蛋白拌勻。

4.加入C材料，用刮刀以切壓翻拌方式混合，至呈無粉粒狀的麵糊，加入香草精拌勻。

5.將麵糊用刮刀舀入擠花袋內，在烤盤上擠出每個長約5公分的條狀麵糊，麵糊間須留5公分的間距。

6.放入烤箱烘烤，烤熟後立刻從烤盤中取出放涼即可。

（圖片提供／《餅乾實作學：全圖解！208個橫跨材料與技法的關鍵訣竅》邦聯文化）

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