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【藝術文化】中正紀念堂2026人權電影院登場 精選14部影片免費觀賞

2026/05/02 05:30

2026人權電影院影片放映場次與映後座談名單。 （中正紀念堂管理處提供）2026人權電影院影片放映場次與映後座談名單。 （中正紀念堂管理處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕中正紀念堂演藝廳重新整修轉型為播映人權電影場域，繼去年首次在廳內舉辦台灣國際人權電影節之後，今年更以「人權電影院」精選一系列影片，將自5月5日起至10月之間陸續放映，並安排映後座談，邀請電影導演及影像學者導讀及討論交流。

中正紀念堂管理處表示，人權電影院試圖打開威權象徵場域的框架，看見被壓抑或被忽略的社會邊緣聲音，讓影像成為一種提問：誰代表台灣？誰的歷史被記住？台灣的記憶是什麼？此次依「族群與邊界」、「性別與身體」、「環境與權力」及「人權電影獎得獎作品」等主題，共精選14部影片，分為11場播放。

其中，「人權電影獎得獎作品」是去年台灣國際人權電影節競賽獎項選出的6部作品，包括探問司法與人性的《薄荷涼菸》、尋覓逝者的《哥哥死後去了哪裡》、《五花肉》刻畫白恐時期家庭的堅韌、《尋寶的人》描寫藝術家梅丁衍追尋木刻版畫家黃榮燦前輩的遭遇、直視越南籍學生夾縫掙扎的《留學生》，以及記錄居住在「大我新舍」老兵遺孀處境的《再見大我》。

除年代較早的陳耀圻《晚春情事》由資深影像策展人范情導讀之外，每場映後座談幾乎都邀請到原片導演，如金馬獎最佳導演陳潔瑤《哈勇家》、柏林影展泰迪熊獎得主周美玲同志經典《刺青》、獲金馬獎及坎城等國際影展肯定的廖克發《菠蘿蜜》、原權運動紀錄片導演馬躍．比吼《我家門前有大河》、獲金鐘與金馬雙料肯定的黃熙《女兒的女兒》、金鐘生態影像大師麥覺明《黑熊來了》、台灣3D影像先驅導演曲全立《美力台灣3D》等。

將率先於5月5日登場的，是廖克發改編童年經歷與家族故事的《菠蘿蜜》，為逃避共產黨逃犯之子的「菠蘿蜜」印記，馬來西亞大學生一凡來到台灣尋找新機會，與為了家人生計從菲律賓來台非法打工的萊拉，兩個漂泊的靈魂走到一起，透過愛情、家庭、世代、記憶，在迷宮中追尋自我認同。

11場放映活動皆全程免費，且免事先報名。詳細放映日期、各場次片單及完整活動資訊，可詢中正紀念堂官網（https://reurl.cc/8e0Aqy）。

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