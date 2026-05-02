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【藝術文化】賴純純台東個展光成為海 打造持續生成藝術場域

2026/05/02 05:30

賴純純〈無罣礙〉，2017。 （台東美術館、賴純純藝術文化基金會提供）賴純純〈無罣礙〉，2017。 （台東美術館、賴純純藝術文化基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由賴純純藝術文化基金會策畫的「賴純純個展：光成為海｜作品作為場」展覽，即日起至6月14日於台東美術館登場。展覽以「自由生成美學」為核心，透過戶外草地、中庭至室內展場的動線安排，呈現藝術在光、時間、場域與觀看關係中持續生成的過程，並將於5月30日舉辦台日交流座談會。

賴純純〈希望之花〉，2020。（台東美術館、賴純純藝術文化基金會提供）賴純純〈希望之花〉，2020。（台東美術館、賴純純藝術文化基金會提供）

本展未依作品類型或年代分類，而以「生成在不同狀態中的顯現方式」做為策展主軸。展覽呈現的並非一組完成作品，而是一個關於生成如何在光、時間與場域之間轉換的整體場域。部分創作在過往創作中暫時凝結，形成雕塑、多媒材與影像；亦有作品刻意保留未完成狀態，在展覽期間持續發生，使觀者得以在行走與停留之間，經驗不同時間密度。

展覽共分為8個展區，從戶外草地的〈無罣礙〉開啟。作品不提供既定理解方式，而讓關係自然發生。進入中庭後，〈希望之花〉隨光線與天候變化呈現不同狀態，使時間成為影響作品的重要因素。半戶外過渡空間則以光做為感知引導，使觀者在進入室內前，已被納入生成過程之中。

室內展區中，雕塑與多媒材呈現生成在某一時刻的暫時狀態，保留未完成的痕跡。展覽核心區域則強調「生成持續發生」的條件，透過光、空間、材料與聲音的變化，使作品隨觀者停留與移動而產生不同樣態。後段展區進一步將觀看轉化為關係的一部分，觀者在反射與空間交錯中，意識到自身亦參與生成。

展覽最終以「前面的風景」做為出口，未設定明確結論，使經驗延續至展場之外。策展團隊表示，希望展覽讓觀者帶走的並非既定答案，而是一種仍在身體中持續變化的感知狀態。

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