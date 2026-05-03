【藝術文化】 2026歐洲日音樂會5月獻演 鋼琴大師布赫賓德與琴語交響．光

法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人許哲崑（左起）、歐洲經貿辦事處處長谷力哲、鋼琴家魯道夫．布赫賓德、 客席指揮吳曜宇、牛耳藝術負責人牛效華、國家交響樂團執行長郭玟岑合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕在歐洲經貿辦事處的支持下，「2026歐洲日系列音樂會」將於5月份推出兩場重量級演出，分別是由MNA牛耳藝術與國家交響樂團（NSO）合辦的「鋼琴大師布赫賓德」音樂會，以及由NSO主辦的「琴語交響．光」音樂會。昨（2）日演前記者會上，歐洲經貿辦事處處長谷力哲表示，音樂是建立台灣與歐洲文化橋梁的重要元素，也是提供社會良好理解的基礎。

維也納鋼琴大師布赫賓德（左）與指揮吳曜宇於記者會上合影。（記者董柏廷攝）

首場音樂會「鋼琴大師布赫賓德」於昨日在台北國家音樂廳，以及今日在高雄衛武營音樂廳巡迴演出。本場由被譽為「維也納鋼琴學派最後權威」的魯道夫．布赫賓德（Rudolf Buchbinder）擔綱鋼琴獨奏，與台灣指揮家吳曜宇帶領的NSO，共同詮釋布拉姆斯《第1號》及《第2號》鋼琴協奏曲。布赫賓德於演前記者會指出，他對台灣孩子們自發性地參與藝文活動印象深刻，並提到：「在歐洲，我們必須想像如何讓年輕世代進入音樂廳；但在台灣，我看到孩子們是『想要來』（want to），而不僅是『必須來』（must to）。」

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指揮吳曜宇致詞時提到，此次演出的曲目可說是布拉姆斯人生的縮影，除了展現德奧傳統底蘊，也包含作曲家較難被看見的幽默感。

緊接著於5月10日在國家音樂廳登場的NSO「琴語交響．光」音樂會，則由德國指揮家麥可．桑德林（Michael Sanderling）率領樂團，並與法國大提琴家卡蜜兒．托瑪斯（Camille Thomas）合作演出艾爾加的〈E小調大提琴協奏曲〉。上半場將首演邵卉榛的1分鐘交響曲創作〈餘光裡的時間碎片〉，並演出舒曼的〈曼弗雷德〉序曲；下半場則安排舒曼的〈D小調第四號交響曲〉。

NSO執行長郭玟岑表示，透過文化藝術的橋梁可以讓人們距離變近。兩場音樂會旨在慶祝5月9日「歐洲日」，藉由德奧經典與當代創作的交織，展現歐洲與台灣之間日益深化的文化共鳴與共同價值。詳詢MNA牛耳藝術網與OPENTIX網站。

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