【藝術文化】布赫賓德攜手NSO台北首演 詮釋布拉姆斯鋼琴協奏曲

布赫賓德「老神在在」詮釋布拉姆斯。 （MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕被譽為奧地利國寶的鋼琴大師布赫賓德再登台，首場音樂會昨（2）日於台北國家音樂廳登場，與貝桑頌指揮大賽三冠王吳曜宇率領的NSO國家交響樂團，共同呈獻布拉姆斯2首重量級鋼琴協奏曲，79歲的布爺以其一貫自然不做作的風格，展現他超過一甲子鍵盤上的人生體會，精準演繹布拉姆斯橫跨20餘年的創作心情。

鋼琴大師布赫賓德北高巡演，昨日於國家音樂廳攜手指揮吳曜宇以及NSO首演。 （MNA提供）

雖然正值接連不斷的全球巡演行程，布爺抵台後依然神清氣爽，連兩日與NSO進行排練，並與首度合作的台灣知名指揮吳曜宇一拍即合，從舞台上的互動與眼神就可感受一二。即便是排練，再重量級的曲目都能「老神在在」的布爺一樣不須看譜，而這種熟稔其實來自他數十年來與布拉姆斯「朝夕相處」，內化後的深厚底蘊。

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布拉姆斯一生只創作2首鋼琴協奏曲，《第1號》創作於1853年，作曲家還是20幾歲的年輕人；《第2號》是醞釀很長時間之後，於1881年由當時已享負盛名的作曲家親自首演，也是創作生涯最成熟時期的作品。布爺選擇上半場先演奏《第2號》，以最自然的呼吸引領聽眾抵達作品最核心的情感所在；下半場才迎戰磅礴的《第1號》。

另值得一提的是音樂會的開場曲目《大學慶典序曲》，是布拉姆斯較少見帶有幽默感的曲目，由吳曜宇指揮NSO演出，其中有段落因為曾被譜成中文的〈遊子吟〉，在母親節之前聽來格外有應景的感覺。布爺第2場音樂會，今（3）日在高雄衛武營演出，詳詢MNA。

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