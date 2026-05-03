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【藝術文化】台文館故事聯合國開跑 翻轉繪本視角看世界

2026/05/03 05:30

台文館2026故事聯合國，精選來自7個國家的繪本作品，舉辦20場故事活動！（台文館提供）台文館2026故事聯合國，精選來自7個國家的繪本作品，舉辦20場故事活動！（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館主辦的「故事聯合國」，即日起正式展開2026年度企劃。今年以「反著來，顛倒所有事物—故事裡的顛倒世界！」為題，預計至11月21日止，並於特定週六上午推出20場故事活動。台文館表示，本屆精選來自台灣、美國、日本、澳洲、比利時、西班牙及以色列等7國繪本，邀請各國駐台代表或文化工作者親自導讀，帶領小朋友透過翻轉視角看見世界新樣貌。

年度活動規畫「圖像顛倒」、「角色翻轉」及「跳脫既定框架」等主題，選書包含以圖像翻轉呈現的美國繪本《翠翠掉下去了！》、日本雙向閱讀繪本《從山裡逃出來．垃圾，丟啊！》，以及改編自帕運台灣選手林資惠故事的《大力士女孩》。除了聽故事與語言學習，活動也結合手作體驗，其中6場次更設計角色扮演（Dress code），讓孩童化身故事人物，在遊戲中激發創意。

台文館說明，為了推動文學向下扎根並拓展兒童國際視野，自2021年起策畫「故事聯合國」，與各國駐台單位合作，邀請代表以母語說故事。辦理至今已累積17個駐台合作單位參與，引介過32國繪本。今年度活動獲得美國在台協會高雄分處、澳洲辦事處、駐台北以色列經濟文化辦事處、西班牙商務辦事處、比利時法語文化區國際關係總署共同合辦，並有學術交流基金會（Fulbright Taiwan）協力參與。

此外，為響應國際博物館日，5月16日的美國場次將由美國在台協會高雄分處處長張子霖（Neil H. Gibson）親自導讀，他將分享經典繪本《三隻小豬的真實故事！》，並帶領孩子從主角大野狼的觀點出發，顛覆既有敘事引導小朋友思考不同立場。活動採線上報名，每場限額35名，詳詢台文館官網。

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