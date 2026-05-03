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【藝週末．藝週工藝之美】入窯一色 出窯萬采─王永田獨一無二的台灣鈞紅

2026/05/03 05:30

陶藝家王永田第1次到「台灣鈞紅博物館」端詳自己的作品。（呂妍瑢攝）陶藝家王永田第1次到「台灣鈞紅博物館」端詳自己的作品。（呂妍瑢攝）

文／呂妍瑢 圖片提供／施順冰

有一種紅，保留古典的尊貴，又透出現代藝術的層層肌理，看過一眼就難以忘記，它是穿越千年來到當代的「台灣鈞紅」。

〈寶石紅底唇吻釉紋長頸瓶〉，高90.5公分、直徑43公分。寶石紅底釉，釉色如桃花，桃紅的釉層之外有淡青藍色的釉紋，腹部右側出現的紅色唇印為燒製時意料之外的畫龍點睛。〈寶石紅底唇吻釉紋長頸瓶〉，高90.5公分、直徑43公分。寶石紅底釉，釉色如桃花，桃紅的釉層之外有淡青藍色的釉紋，腹部右側出現的紅色唇印為燒製時意料之外的畫龍點睛。

開創「台灣鈞紅研究計畫」的主持人施順冰和陶藝家王永田攜手，打造獨一無二的台灣鈞紅，傳統的工藝如今以創新的表現方式展現在眾人面前，這個計畫放眼國際、超出時間向度，只是為了讓台灣陶瓷在歷史上留名。

在王永田位於台中大坑的工作室，王永田（左）正在手拉胚塑形，施順冰和其一同討論研究。細看坯體（陶土），可見其胎厚。在王永田位於台中大坑的工作室，王永田（左）正在手拉胚塑形，施順冰和其一同討論研究。細看坯體（陶土），可見其胎厚。

1999年，921大地震震碎了許多家庭，也震垮了陶藝家王永田的窯爐。窯爐損毀，幾經嘗試都無法點火，王永田正打算放棄時，遇見了前《自由時報》副總編輯施順冰拉了他一把。王永田感歎也感謝，「沒有耗盡家財就沒有機會合作。」施順冰慧眼識出王永田的作品「不是一般人燒出來的陶瓷」，決定幫助他重啟陶瓷夢，點燃超越時間限制的「台灣鈞紅研究計畫」。

〈鈞紅底鈞紅山景流瀑紋球瓶〉，高71公分、直徑44公分。本件為典型的鈞紅釉作品，鈞紅底釉，釉層中深紅、淡紅、紫紅各色釉流紋，如同深山流瀑。〈鈞紅底鈞紅山景流瀑紋球瓶〉，高71公分、直徑44公分。本件為典型的鈞紅釉作品，鈞紅底釉，釉層中深紅、淡紅、紫紅各色釉流紋，如同深山流瀑。

強震後重啟窯爐 催生台灣鈞紅研究

「台灣鈞紅博物館」已經存放王永田500多件令人驚豔的作品，純熟的技法根本無法想像，在30多年前，鐵工起家的王永田才剛起步轉職學做陶，他和朋友投入無垠的釉藥世界。「我不是科班出身，不會畫畫也不會設計造型，我可以做的只有研究釉藥，釉藥又是做陶瓷的根本，我決定要研究跟別人不一樣、超越別人的。」當時他對陶瓷毫無概念，只知道台語叫做「瓷仔」（huî-á）。王永田自學做陶的前兩年都沒有成品可以販賣，正好翻報紙看到大甲高中的王明榮老師在徵學生，於是王永田拜師學藝，系統性學習陶瓷，在紙上反覆寫下化學方程式。

〈寶石紅底兔毫流瀑滴釉紋瓶〉，又名「守口如瓶」，高48公分、直徑38.2公分。燒製時因不明原因向一方傾斜，厚釉層覆蓋口部是守口如瓶的象徵；而身軀雖傾斜但穩固又象徵憑著人的毅力與信心可以克服困難。〈寶石紅底兔毫流瀑滴釉紋瓶〉，又名「守口如瓶」，高48公分、直徑38.2公分。燒製時因不明原因向一方傾斜，厚釉層覆蓋口部是守口如瓶的象徵；而身軀雖傾斜但穩固又象徵憑著人的毅力與信心可以克服困難。

打從王永田做陶那一刻起，就與台灣鈞紅牽起緊密的「紅線」。學陶之初就鍾愛「銅紅釉」，觀察到青瓷的色彩單調、外觀缺乏變化，激起他的挑戰欲望──他想嘗試燒紅色的陶瓷。日後歷經多年的辛苦鑽研，將台灣鈞紅發揮到極致，並和施順冰辦展覽、出版書籍，將台灣鈞紅推向國際。雖說一輩子的計畫似乎有點浪漫，但是施順冰的想法卻是深遠且實際，通往目的地的所有努力，都是要讓「台灣陶瓷在歷史留名」。

歷史的沉積 家財萬貫不如鈞瓷一片

走進位於台中的台灣鈞紅博物館，當展間的燈光一打開，數百件展品瞬間綻放奪目色彩，台灣鈞紅「復育」成功，穿越千年來到當代，展現豐沛的生命力。台灣鈞紅的獨特，可以將它拆分為「台灣」和「鈞紅」來解釋。鈞紅緣起於中國宋代5大名窯之一的「鈞窯」，因窯址位於鈞州（今河南禹州市一帶）而得名。鈞窯燒造的陶瓷價值連城，在於其製程耗時費工，以銅做為釉藥著色劑，經過高溫氧化還原反應而燒成，出窯時結果豐盛：釉色呈紅紫、青綠、淺藍等夢幻色彩，因此世間流傳著「家財萬貫不如鈞瓷一片」的美言。

〈天青綠點條紋窯變釉玉壺春瓶〉，高68.5公分、直徑33公分。因窯內氧化還原程度關係，紅色未能完整呈現，天青色釉反而躍為主角，和清代爐鈞釉相似。〈天青綠點條紋窯變釉玉壺春瓶〉，高68.5公分、直徑33公分。因窯內氧化還原程度關係，紅色未能完整呈現，天青色釉反而躍為主角，和清代爐鈞釉相似。

經過千年的流轉，古典鈞紅陶瓷在台灣復甦，甚至脫胎換骨。台灣鈞紅承襲宋、明和清代的鈞紅釉特點，例如宋代鈞窯、建窯的兔毫紋、明代祭紅釉，以及清代豇豆紅釉，既保存傳統釉色，但燒出的肌理卻更出色，這全是來自王永田的坯體原料使用高比例的台灣陶土，而非重量較輕的瓷土。許多統稱「陶瓷」的器皿多半是「瓷土」大於「陶土」，台灣鈞紅則相反。尤其陶土擁有豐富礦物，「那些天然礦物存在於土裡都是有生命的東西，不應該把它過濾掉。」施順冰相信礦物讓陶瓷的生命力展露無遺。

〈鈞紅底潑彩釉紋天球瓶〉，高91公分、直徑64公分。釉層之上鈞藍色釉彩，就像潑墨山水畫。本件作品厚重，燒製難度極高。〈鈞紅底潑彩釉紋天球瓶〉，高91公分、直徑64公分。釉層之上鈞藍色釉彩，就像潑墨山水畫。本件作品厚重，燒製難度極高。

王永田的作品最難得之處，即是加上「胎（陶土）厚、釉厚」的工法，在攝氏1250度以上的瓦斯窯高溫燒製後，等待降溫至70、80度，王永田和助手太太梁阿蜜站在窯爐前揭曉，打開窯門那一刻就像在拆開驚喜包，成品會是什麼樣子，連自己都無法預測；也因為成功率低，總是害怕得到碎裂、變形的成品。觀察王永田作品的出產年分，可以發現他早期製作的台灣鈞紅陶瓷體積較龐大，十分考驗手拉坯的體力，燒製難度極高。

〈豇豆紅底紅紫蚯蚓走泥紋天球瓶〉，高88公分、直徑53.5公分。釉色鮮紅，釉層略帶藻綠，明顯可見紅、紫蚯蚓走泥紋。〈豇豆紅底紅紫蚯蚓走泥紋天球瓶〉，高88公分、直徑53.5公分。釉色鮮紅，釉層略帶藻綠，明顯可見紅、紫蚯蚓走泥紋。

不能預期的台灣鈞紅，出現的意境釉紋往往令人驚豔。因為用料實在，產出的陶瓷流紋更加細緻、顏色更加多變飽滿，像是〈豇豆紅底紅紫蚯蚓走泥紋天球瓶〉鮮紅釉層上有兩色細絲的蚯蚓走泥紋，〈鈞紅底鈞紅山景流瀑紋球瓶〉是典型的鈞紅佳作，卻有著如深山流瀑的流紋。隨著一件陶瓷的製程推進，困難度只會繼續疊加。由於每次的釉藥配方都不同，需重新調配和嘗試，所以每一件作品都是絕無僅有、獨一無二的。

全新視野 以現代藝術眼光品茗陶瓷肌理

推動「台灣鈞紅研究計畫」的重要成員，由左而右為蔡明靜、梁阿蜜（王永田妻）、王永田、施順冰。（呂妍瑢攝）推動「台灣鈞紅研究計畫」的重要成員，由左而右為蔡明靜、梁阿蜜（王永田妻）、王永田、施順冰。（呂妍瑢攝）

美國抽象畫家、陶藝收藏家小羅伯特．A．埃里森（Robert A. Ellison Jr.）曾經說過：「我認為陶瓷介於繪畫和雕塑之間。它可以融合兩者的一些元素，並具有更靈活的三維形式。」談到埃里森，施順冰眼睛為之一亮，他替這句話延伸解釋，將西方觀點回推到台灣鈞紅：「陶瓷的三維就是肌理，肌理裡處處有畫。」例如有件斑釉紋作品簡直是馬諦斯（Henri Matisse）〈舞蹈〉（La Dance）的翻版，這就是陶瓷與繪畫藝術碰撞出三維藝術的偶遇。埃里森做為施順冰的一面鏡子，他期許自己也能成為台灣鈞紅的推手。

負責編纂《台灣鈞紅之美——世界各大博物館藏品之比較分析》的蔡明靜博士。（呂妍瑢攝）負責編纂《台灣鈞紅之美——世界各大博物館藏品之比較分析》的蔡明靜博士。（呂妍瑢攝）

埃里森的名字從英文世界轉譯到中文世界，出自施順冰和策畫編輯《台灣鈞紅之美──世界各大博物館藏品之比較分析》（即將出版）的蔡明靜博士，在研究國內外鈞紅釉資料時的意外收穫。曾留學於俄羅斯聖彼得堡大學的蔡明靜，吸取俄國的濃厚藝術氣息，把欣賞藝術化做一種日常練習。她對於施順冰以現代藝術觀點詮釋王永田老師口中的「失敗作品」頗有同感，她認為「王永田老師的鈞紅有自己的靈魂」，即便是一些缺失，「王老師認為是燒壞，我怎麼看都不認為燒壞，古代工藝的某些缺失，正是現代藝術所求之不得的，台灣鈞紅有幾件作品燒出了瓶身自己的『自畫像』，這就不是缺失，而是天上掉下來的禮物。」

「台灣鈞紅研究計畫」主持人施順冰在台中「台灣鈞紅博物館」解說陶瓷的紋理。（呂妍瑢攝）「台灣鈞紅研究計畫」主持人施順冰在台中「台灣鈞紅博物館」解說陶瓷的紋理。（呂妍瑢攝）

施順冰也愛惜台灣美術，私藏多幅珍貴的台灣畫家畫作，以謝里法筆下的台灣牛為例，蔡明靜接著說：「謝里法的台灣牛雖然每一頭都不一樣，但都充滿台灣底蘊。」關鍵字「台灣」一出，又點回台灣鈞紅計畫的初衷──將台灣陶瓷放眼世界的陶瓷史，讓台灣被看見。施順冰細細撫摸王永田的作品，看著這些出乎意料的意境釉紋總是驚歎：「冥冥之中有神助！」

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