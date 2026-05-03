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【藝週末．國際藝聞】紐約大都會首度匯聚 上百幅拉斐爾如詩般美作

2026/05/03 05:30

拉斐爾的代表作〈阿爾巴聖母〉以圓形構圖與柔美人像成為經典。（美國華盛頓國家藝廊提供）拉斐爾的代表作〈阿爾巴聖母〉以圓形構圖與柔美人像成為經典。（美國華盛頓國家藝廊提供）

文／江青風

與達文西、米開朗基羅並稱「文藝復興三傑」的拉斐爾（Raphael，1483-1520），作品向來以優雅、秀美著稱，被認為是史上最受愛戴且最具影響力的藝術家之一。在他短暫的37年人生中，無論在繪畫、設計、還是建築方面，均有出色成就，甚至在他過世後的幾個世紀裡，仍被視為完美藝術的象徵，素有「畫壇王子」的美喻。紐約大都會博物館耗時7年籌備的特展「拉斐爾：如詩之美」（Raphael：Sublime Poetry），匯集來自歐美共超過170幅拉斐爾的素描、繪畫、掛毯及裝飾藝術等作品，全方位呈現大師非凡的創作能量與深遠的影響力。

拉斐爾出身於畫家兼詩人的家庭，在羅馬又與當時最知名的作家和思想家交往，作品兼具思想深度與情感內涵，散發如詩一般的感性，吸引無數藝術愛好者追捧。展覽以全新視角探索拉斐爾的一生，從他早年在烏爾比諾的成長經歷、佛羅倫斯時的嶄露頭角、與達文西和米開朗基羅的隔空較勁、到最終他在羅馬教廷所度過的輝煌歲月，其中涵蓋他最擅長刻畫的女性角色，包括在西方藝術中首次啟用女性裸體模特兒、及筆下充滿溫柔細膩感的聖母子像等，展期至6月28日。

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