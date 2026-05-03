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【藝週末．國際藝聞】英國泰德不列顛 來自加勒比海的濃墨重彩

2026/05/03 05:30

安德森透過紅色柵欄看到的加勒比海酒吧。（Richard Ivey攝影，赫爾文．安德森提供）安德森透過紅色柵欄看到的加勒比海酒吧。（Richard Ivey攝影，赫爾文．安德森提供）

文／方一在

安德森的作品色彩濃郁。（Richard Ivey攝影，赫爾文．安德森提供）安德森的作品色彩濃郁。（Richard Ivey攝影，赫爾文．安德森提供）

畫家赫爾文．安德森（Hurvin Anderson，1965-）雖出生在英國，父母皆為來自加勒比海的牙買加移民，特殊的成長背景，讓他對童年時期的描繪，彷彿時空跳躍般地支離破碎。安德森的作品以風景畫和室內畫為主，通常帶有濃郁色彩，穿梭於大西洋兩岸的英國與加勒比海之間，反映出他內心在歸屬感及疏離感間的拉鋸。安德森遂將自己這種既是局內人、又是局外人的心情轉化成「歡迎」系列作品，運用柵欄或鐵絲網來拉開與觀者的距離，製造出一種物理及情感上的隔閡。

憑藉其極具氛圍感的構圖技巧，以及對英國傳統風景畫的深刻理解，安德森成為當代英國最重要的畫家之一。此次倫敦泰德不列顛美術館（Tate Britian）特展「赫爾文．安德森」（Hurvin Anderson），是他30年藝術生涯中首場大型回顧展，匯聚早期至今共約80件作品，其中包含首度在英國亮相的巨幅大作〈旅客的契機〉，這件作品靈感來自牙買加國際機場內，記錄1940至1970年代牙買加人移居英國歷史的兩幅壁畫，安德森融入新的歷史敘事，以嶄新面貌呈現，深入探討英國與加勒比海地區之間的關係。展期至8月23日。

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