【家庭plus．徵文大拼盤】媽媽尬聊 沒完沒了

圖／rabbit44

很多媽媽都愛聊天，其實那是一種紓壓、也是一種社交，只是聊歸聊，別把家人隱私都抖出啊……

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〈親師交流〉路邊懇親會 找理由抽身

文／艾利克（新北市）

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母親退休前是名老師，在家附近的市場或餐廳，常會遇到她的學生或家長，這些家長總喜歡與母親聊上一陣子。話題通常從學生的學業表現或升學選擇相關，有時甚至延伸到其他比較私人的面向。

這時我會在旁邊默默聽著，偶爾附和幾句，但發現這些對話往往耗費我太多時間，也讓我有些尷尬。

於是，我學著在不同場合找到理由「優雅退出」這些聊天。在市場遇到，我會說：「我先把菜提回家。」藉此先行離開；如果是在餐廳，我會在用完餐後表示要去結帳，順勢脫身；若是在路上偶遇，我會假裝回訊息，然後告訴母親有事要先離開。這些方法十分有效，總能讓我順利抽身。

或許有人會覺得這樣做不夠禮貌，但多數時候，母親與他們聊天的內容對我來說比較私人，在旁邊聽，反而讓我或對方覺得不自在。我先離開後，對方應該更放鬆，也能毫無顧忌地與母親暢談。有時適度保持距離，不僅能避免尷尬，也不打擾到對方與母親交流。

〈莫閣講啊〉子女沒隱私 個資全都露

文／江佩珊（新北市）

媽媽相當健談，即使和第一次見面的店員聊天，其熱絡的程度像是結識幾十年的摯友似的，看著這樣的媽媽，不禁佩服她那強大的社交能力。

和社交高手媽媽外出時，有時會帶來一點小困擾。媽媽和別人聊天的話題中，家中的大小事和家人的私事也包含在內。

和媽媽一起去銀行辦信用卡時，媽媽大方地將我的工作經歷和薪水，及所有個人資料全部告訴銀行行員，連個人興趣一併爆料。當下心想：「明明只是來辦信用卡，為什麼周圍的視線好刺人？如果地上有洞的話，好想鑽進去！」

身為內向且社交恐懼症的我，在寫資料的過程中，完全不敢看銀行行員的臉，甚至有自己是來面試的錯覺。

最怕媽媽和熟人聊天時，總是稱呼成年子女為小朋友，被媽媽稱呼為小朋友時，似乎能感受到被關愛的眼神，只差對方沒有把糖果遞給我。

無論事後如何向媽媽強調自己是成年人的事實，仍無法改變媽媽和別人聊天時，稱呼子女為小朋友的叫法。

〈到處主場〉聊著聊著 成就良緣

文／韋韋（台北市）

媽媽很喜歡聊天，可以說上自天文下至地理無所不聊，只要聊天就會八卦滿天飛。

除了和左右鄰居聊天以外，送我上下學也可以和同學的爸媽及學校老師聊天；出國在外也是她的主場，在機場集合時，就已經和團員打成一片，我們家每個人的資料別人都一清二楚，相對地別人身家她也一清二楚。

那時我年近三十，正值和交往多年男友分手，母親提議暑假出國旅遊，免得我整天悶悶不樂。我只好順從母意，但再三叮囑媽媽千萬不可以將我的失戀故事，和團員在聊天時洩漏出來。

媽媽根本已經忘記這件事，將我的近況全盤說出，隔天我便收到許多關懷眼光，團內許多婆婆媽媽一直跟我說：「沒關係，不屬於妳的緣分不要也罷。」甚至開始當起紅娘，許多婆媽說她兒子或姪子很優秀之類的。

回國後雖然沒結成姻緣，但此次弟弟有去，和團裡一位媽媽的女兒激起火花，後來結成連理。此後母親更加愛聊天了，她說就是因為愛聊天，才賺到一位好媳婦。

〈有聊有得〉不是亂哈啦 找到資訊

文／Hanchi（高雄市）

我從不討厭母親的健談，只希望主題不是我，而母親也答應了。但某天，我正因腹痛困擾，卻聽見母親與鄰居聊起我的月經。當下，我勃然大怒，認為我的隱私不該成為他人聊天的話題，開始與母親冷戰。

幾天後，母親敲了房門，問要不要出門兜風吃飯。吃完飯，坐在母親的副駕，廣播中的歡聲笑語讓我初次驚覺，原來我的不寂寞，都是因為有母親的陪伴。

不久，母親打破沉默，說：「我知道，不該隨意談論妳的事，但我真的不希望妳每次都這麼不舒服……」接著，母親開始分享自己所蒐集到的資訊，我才知道，原來母親那天所聊的不是針對我的隱私，而是我的健康。

後來，母親載我看診，陪我做細項檢查，也在許多嘗試下，找到了對我最適合的治療方法，我也終於不再因經痛而飽受折磨了。

每每與朋友聊到經痛，我就會想起母親，想到當初如果沒有母親的健談，或許就沒有我現在的健康了。

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