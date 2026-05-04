【藝術文化】紙風車還願 恭請白沙屯媽祖陪孩子看順風耳的新香爐

紙風車工作人員上香後，恭請白沙屯媽祖一同看戲。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／苗栗報導〕一份奇妙的因緣促成紙風車劇團昨（3）日來到苗栗白沙屯拱天宮演出，紙風車創辦人李永豐西裝筆挺來到現場，率團隊向媽祖禮敬祈福，並請出「二媽」，到廣場陪孩子們一同「坐下來看戲」。

紙風車演出《順風耳的新香爐》台語版。（記者凌美雪攝）

李永豐受訪時回憶起紙風車與媽祖緣分不淺，20多年前曾陪奉天宮媽祖首訪紐約；白沙屯拱天宮主委洪文華則表示，3年前拱天宮為迎接160週年就曾邀請紙風車，但因當時紙風車要到匈牙利演出為烏克蘭難民祈福，未能成行。今年1月，紙風車赴台中外埔夜市演出，彩排時竟見白沙屯后里分會媽祖鑾轎進場，看了一段演出後才離開，團隊想著是時候還願了。於是，經廟方向媽祖請示，確認於昨日在拱天宮第二停車場演出《順風耳的新香爐》台語版。

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媽祖座駕在觀眾席右後方，與大人小孩一起看戲。（記者凌美雪攝）

紙風車團長任建誠表示，這也是紙風車獲文化部國家語言整體發展方案補助的第1場演出，為此，特別邀請學者林茂賢將中文劇本改寫為台灣本土俗語、帶韻腳的口語內容，團員們更是台語南腔北調，盼能呈獻最完美的演出。歌仔戲國寶唐美雲更於演後驚喜獻聲，鼓勵觀眾，雖然台灣時常面對颱風、地震等天災，但人們要勇敢面對。

小朋友說台語獲贈祈福卡。（記者凌美雪攝）

為鼓勵民眾說台語，正式演出前的暖身時段特別設計小朋友說台語贈媽祖祈福卡活動，傍晚開始就大排長龍，有很多親子觀眾是從中部各縣市過來，小朋友以稚嫩的語氣，靦腆地以台語說「我愛媽祖」，還有人說自己「是媽祖的孩子」，現場開懷大笑。與暖場活動同時進行的是「二媽」搭乘鑾轎出宮巡庄，然後一路繞進演出現場，入座前，鑾轎在舞台前方停留好幾分鐘，似乎在為演出祈福。老天爺也很樂見紙風車來還願，一整天都風和日麗。

李永豐說，很感謝苗栗縣長鍾東錦多次支持紙風車巡演，更感謝因媽祖而促成「椅子會」，其核心理念是「為孩子留一張看戲的椅子」，他懇請家長們多多參與，當媽祖的行善手腳，讓更多孩子有機會看戲。

每次演出都親自到場的苗栗縣長鍾東錦則表示，苗栗擁有多元族群文化與深厚信仰底蘊，白沙屯媽祖更是地方重要精神象徵，很感謝文化部支持母語，讓紙風車將《順風耳的新香爐》台語版帶到白沙屯，不只是一次精采演出，更是文化、信仰與母語教育的結合。

果然，演出結束後，媽祖心滿意足，鑾轎甚至「史上首次」衝上了舞台，好多團員都感動流淚。《順風耳的新香爐》台語版接下來還有2場演出：5月9日下午4點，在花蓮光復糖廠後方停車場；5月29日晚上7點半，在高雄市文化中心圓形廣場。

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