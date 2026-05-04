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【藝術文化】台北愛樂少年弦樂團攜手黃日昇-演出艾爾加e小調大提琴協奏曲

2026/05/04 05:30

國家交響樂團大提琴家黃日昇將參與「弦之詠」演出。 （台北愛樂文教基金會提供）國家交響樂團大提琴家黃日昇將參與「弦之詠」演出。 （台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂少年弦樂團將於5月7日在台北市中山堂舉辦定期音樂會「弦之詠」，由指揮陳仕杰領軍演出三部風格鮮明的作品，其中，艾爾加《e小調大提琴協奏曲》，邀請到NSO國家交響樂團大提琴家黃日昇擔任獨奏，與樂團攜手演出。

台北愛樂文教基金會表示，艾爾加《e小調大提琴協奏曲》以深刻真摯的情感與沉靜內斂的音樂語彙聞名，是大提琴經典曲目之一，考驗獨奏家與樂團之間的默契，也是本場演出的亮點。大提琴獨奏家黃日昇曾獲馬友友指導，並獲其讚譽「音色豐富而優美」、「潛力十足」。黃日昇表示，艾爾加《e小調大提琴協奏曲》是他習琴過程中，第一個完整學習且表演的作品，也是他個人非常鍾愛的曲目。

同場音樂會，樂團還將演出孟德爾頌《C大調第一號弦樂交響曲》第一樂章，此作完成於作曲家少年時期，旋律明朗流暢、結構嚴謹，展現早慧的驚人創作才華，也呼應少年樂團青春洋溢的音樂能量；壓軸演出則是蘇克《降E大調弦樂小夜曲》，作品旋律溫潤優美，層次細膩豐富，能充分展現弦樂團和諧飽滿的音色與凝聚力，為音樂會畫下溫暖動人的篇章。詳詢OPENTIX。

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