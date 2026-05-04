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【藝術文化】中美館大肚之盟5月8日開展-漫畫台灣年史睽違80年展出

2026/05/04 05:30

國島水馬《漫畫台灣年史》以漫畫逐年記錄日治時代台灣大事，圖為〈明治三十年史〉，即畫家筆下的1897年台灣。（中美館提供）國島水馬《漫畫台灣年史》以漫畫逐年記錄日治時代台灣大事，圖為〈明治三十年史〉，即畫家筆下的1897年台灣。（中美館提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市立美術館位於綠美圖館內的展覽「大肚之盟：山海間的物際外交」，集結不同世代藝術家70件作品，將於5月8日展至8月2日。其中，國島水馬《漫畫台灣年史》是繪於絲絹的五十幅漫畫，逐年畫出日本政府在殖民地台灣的重要歷史事件，為1940年展出後，睽違80多年再度於美術館展出。館方強調，國島描繪1895年至1938年間日治台灣重要歷史節點，透過圖像幫觀眾建立清晰時空框架。

中美館「大肚之盟：山海間的物際外交」展覽，由國立台北教育大學助理教授沈裕昌策畫，呈現中台灣在不同時代，因鐵路、港埠、城市發展與農產貿易等因素，累積藝術能量。參展藝術家還包括李石樵（1908-1995，生於台北廳貴仔坑、今新北市）、李澤藩（1907-1989，生於新竹），以及持續創作的阮義忠等55名跨世代藝術家。

中美館館長賴依欣說，策展人沈裕昌以縱貫鐵路環繞山海間區域，重新界定中部，提出「物際外交」概念，強調城市形成不單由人類主導，而是土地、河川、作物、技術、建築與人群彼此影響共存的結果。其中，《漫畫台灣年史》作者國島水馬以單幅諷刺漫畫，描繪出1895年後日治時代，觀眾可透過圖像創作，一覽昔時台灣樣貌。

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