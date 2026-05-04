【自由副刊．極短篇】 楊瀅靜／皮克敏外遇記

圖◎倪韶

◎楊瀅靜 圖◎倪韶

自從小產後，她感覺自己不太對勁，哪裡不對又說不上來，常常覺得氣悶無法出門，索性跟公司請了長假。

她瞥見丈夫用擔心的眼神瞄她，又裝做若無其事，若連丈夫都覺得她狀況不好，那麼她應該十分嚴重了，畢竟丈夫是那麼粗心大意的人。

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她懨懨地躺在床上看手機，發現大家都在討論一款遊戲，於是她也跟著下載皮克敏，決定趁半夜無人時在社區中庭走一走，就收穫了好幾個盆栽，拔出好幾個小人。丈夫跟著下載這款遊戲，有空時陪她出門走走，雖然丈夫老是出差，空閒的時候很少。

她勤於走路，樂於培養這些小植物人，對身邊陪著的丈夫有愧，她很久沒有好好關心他。她表達歉意的方式是，丈夫睡著時，拿他的手機幫他打打蘑菇，白天搶不到，半夜比較容易，第二天丈夫上班時，就能透過手機收到夜半的成果。

玩遊戲一個月後，丈夫讚美她氣色紅潤，不像之前蒼白無力，健康了不少，那時她正餵給一隻紅色皮克敏精華，紅色皮克敏高興跳一下，腦袋上開出了一朵碩大的鬱金香，順著丈夫的話，她從白色變身成為紅色皮克敏，應該要保持心花怒放到底。

白天的蘑菇搶手，夜半才能搶到位置，她貪心到想要全台灣，不，或許可以擴展去全世界打蘑菇。看到好多人在Threads上徵求菇友，她在文章底下附上自己的好友代碼，又乾脆在自己的Threads上將徵菇友的文章發出。

丈夫不反對，一起入坑後，他也覺得這款遊戲好玩，她疑惑的是，為什麼丈夫從瘦皮克敏變身成為胖皮克敏，不是天天走很多路嗎？

丈夫顧左右而言他：「紫色皮克敏需要走比其他皮克敏多很多步，才能孵出來。」也許是走多累多所以吃得也多，儘管丈夫已經在公司吃過便當，很晚回到家還是會陪她再吃一次消夜。

Threads上「徵菇友」文章有人回覆：「姊，我加妳了。」

是不認識的人，緊接著App跳出對方的好友邀請，看頭貼是個女生，等級跟她一樣十幾級左右，想必是差不多時間加入遊戲。

她有些不高興：「姊什麼姊，都叫老了。」

妹妹皮友每隔一、兩天會發明信片問候，也揪她一起打蘑菇，她查了一下明信片以及邀請她打菇的地點，她家跟她家剛好是捷運線上南北的起始點，妹妹皮友發來的明信片，都是那個區域好看的風景。

半夜丈夫呼呼大睡，她發現了一個新戰場開啟，還無人進去，她加入後，再貼心地幫丈夫也加入，過了半小時，還是只有她和丈夫兩人，這樣打下去要地老天荒了，她使用大聲公呼喚戰友一起。夜深人靜不知是否有人回應，結果妹妹皮友率先登入，直到最後都只有他們三人在虛擬戰場，打了一個晚上的菇。

當下她發送明信片表示感謝，幾乎同時也收到妹妹皮友的明信片，不知道她是何時寄出的？網路上說寄出跟收到，收件時間大概一天，這樣想來，妹妹皮友真是殷勤好禮，就像一隻粉皮小鳥，整天飛來飛去，與她不停魚雁往返。

她看了妹妹皮友發來的明信片，很眼熟，自己曾在哪看過？喔想起來了，丈夫曾發送給她一張一模一樣的，丈夫解釋：「跟同事到附近辦事，發現這邊有好吃的肉圓和蔥油餅，還獲得一張好看的明信片。」

她翻看丈夫的明信片欄位，發現和妹妹皮友發送給她的那些重疊率很高，她遲疑一下，又看了丈夫的好友名單，沒有妹妹皮友的存在，難道這一切只是巧合？

皮克敏App首頁的生活紀錄，從開始玩到現在大約一個月，她端詳丈夫每天走了多少步，憑藉紀錄裡的明信片跟生活照片，可以知道哪幾天是他們一起完成，哪幾天丈夫人在哪裡，丈夫走路喜歡種花，地圖上軌跡亮眼；又點開他收服的每一隻皮克敏的頭貼，歸納出皮克敏的產地大概集中在哪幾區。種種線索一一分析，甚至還做成圖表，有系統地歸納出丈夫的生活樣貌，固定出沒的地點除了家裡、上班的公司，還有另一個常去的區域，恰恰與妹妹皮友住家附近吻合。

打菇行動完畢，三人從戰場撤退，天微微亮，她不動聲色地躺回床上，丈夫刷牙洗漱，準備出門上班。

紫色皮克敏頭頂葉子，有人餵他一顆白色精華，頭上結出花苞，再餵他花瓣，紫色皮克敏活力充沛，開出燦爛的花。只是等他晚上回到家，皮克敏頭上的那朵花又萎謝了。

又到了丈夫要去外縣市出差的日子，半夜她使用大聲公遠端召喚丈夫和妹妹皮友打菇，丈夫先上線，隔了十分鐘後，換妹妹皮友上線。

她幾乎已經確定，上線的絕對不是丈夫，丈夫晚上睡得沉，風吹草動都吵不醒，到底是誰拿著丈夫手機，回應她的邀請？三個人的戰場，從遊戲走到現實生活，同樣也是這三個人的機率會有多高？

偷看丈夫手機的地圖軌跡，印證了她的猜疑，他果然沒有去外縣市出差。她想像丈夫去情婦家的路上，正愉悅地種花，情婦並肩同行，有條開花的路嘩啦嘩啦展延，他們繞著一棵巨大的花朵打轉，巨大花朵散發晶瑩亮光，丈夫和情婦不約而同用手指去點拉，活生生地將那滴淚光扯下，她竟不合時宜地想起年少時讀過的詩：「當你走近 請你細聽／那顫抖的葉是我等待的熱情／而當你終於無視地走過／在你身後落了一地的／朋友啊 那不是花瓣／是我凋零的心」。

凋零的心可以是餵養皮克敏的糧，妹妹皮友又發送一張明信片，吻合昨天丈夫說要出差，那不該出現卻涉足的地方，一隻粉皮小鳥俏皮將證據送交到她手上，那請帖彷彿是邀請她踏上生活的戰場。●

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