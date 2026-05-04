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藝文 > 自由副刊 > 名家專欄

【自由副刊．冷記憶】 童偉格／無辜

2026/05/04 05:30

◎童偉格◎童偉格

◎童偉格

如今，可能沒人記得「斯佩蘭斯基」之名了，不知這位西伯利亞總督，親自擬定的《運送流放者章程》（含一九九條施行細則），正是此後，許多俄羅斯文學作品，共同對話的潛文本。例如晚年之時，屠格涅夫寫下半自傳小說〈普寧與巴布林〉，追記兒時的「我」，在自家莊園內，目睹生性跋扈的祖母，因一點無名火，隨手驅逐了農人葉米爾。彼時，整座莊園在肅殺氛圍中觳觫。只因連「我」都理解，毫無罪過的葉米爾，將遭「行政流放」：地方官員將配合祖母，將葉米爾押解進《章程》所圈定的地界裡。

據研究者丹尼爾．比爾分析，斯佩蘭斯基總督熱愛秩序。在他的藍圖裡，不分節候，無論路況，流放者應恪守不變隊形，每日走完法定路程、到下一個休息站過夜，如此一程接一程，有條不紊地抵達勞動營地。總督且也熱衷經濟學，他夢想著，要以最精簡人事，榨取每趟挹注到西伯利亞的物力與財資。於是，從歐洲越過烏拉山脈後，派駐在流放事務總部的九名文書，粗率掌握百萬人命運。在每段路程、每個邊遠休息站上，不多的武裝警衛，則絕對支配所有流放者的生死。

具體而言，這將是葉米爾親眼目睹的夢魘。總督劃歸給他的位置，應在行伍中段。前方，是兩兩成銬的苦役罪犯，無論何時，即便排便時刻，也總是形同連體走獸。後方，則是自願隨赴流放地的家屬；他們之中富有錢財者，可陪同所攜資產（當局亦十分尊重），租坐馬車。然而，這個瞻前顧後的中庸位置，很難是無辜且貧窮者如葉米爾，始終存身的所在。只因總督《章程》看來理想，實則變相鼓勵制度化貪腐，與暴力性掠奪。在路途上，有極大機會，葉米爾或將被棄屍荒野，或向前挪移，成為連銬走獸；另有其人，或將買下「葉米爾」之名，代他記下，他永世不得再返的故里之名。

多年後，屠格涅夫在追記中揣想：也許，祖母當時所為，並不盡然是無心之舉；也許是如祖母這般的地主，亦配合政府，以「行政流放」增加當局的「額外收入」。祖母當時，卻不對那名目擊一切的繼承人多做說明，只要求他，要「徹底去掉身上所有傻氣，重新做一個彬彬有禮的好孩子」。●

■【冷記憶】隔週週一見刊。

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