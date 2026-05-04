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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．全球觀測站】失速時代 復古校正回歸

2026/05/04 05:30

對手機世代而言，打字機是電影裡才會出現的骨董，教授必須從頭教打字機的操作方式。（美聯社）對手機世代而言，打字機是電影裡才會出現的骨董，教授必須從頭教打字機的操作方式。（美聯社）

文／李珞玟

在美國、澳洲、英國等地，有些酒吧開始舉辦創新形式的聯誼活動，稱為「Date My Mate」。（路透社）在美國、澳洲、英國等地，有些酒吧開始舉辦創新形式的聯誼活動，稱為「Date My Mate」。（路透社）

近年來，隨著科技飛速進步，尤其是生成式AI大舉進入日常，似乎吹起一陣復古風潮，做為愈來愈強勁的反動力量，幫助我們在失速的世界裡，找回自我的錨定點。並不是說就此排斥新技術、新工具，而是溫習過往經驗裡的美好，讓習慣校正回歸。

有一種讓現代人左滑右滑的困境，是在茫茫資訊海尋找終身伴侶。交友軟體如今已發達到能分門別類，不同族群、不同目的各有優勢平台，但隔著螢幕認識，承擔遇到怪人的風險，不免備感心累。在美國、澳洲、英國等地，有些酒吧開始舉辦創新形式的聯誼活動，稱為「Date My Mate」。活動名稱直譯為「和我的好友約會吧」，現場由好友上台做兩分鐘的簡報，推薦自己的單身朋友。

PPT（PowerPoint）從近40年前誕生，隨著社群時代又衍生出圖卡文化，幾乎已成為千禧世代和Z世代認真表達想法時，最慣用的形式。至於經朋友介紹而認識對象，算是比較老派的作風，畢竟要在眾目睽睽下幫忙徵友，得要是真朋友才願意做吧？參與「Date my Mate」活動的單身人士表示，聽朋友推銷兼出賣自己，有種「明褒暗損」的趣味，可以一下拉近彼此距離，無論能不能和約會對象順利交往，至少打下信任基礎。

不過，用兩分鐘介紹一個人？這種速度很現代。大家習慣了滑兩下就掌握資訊，在不同畫面間切來切去，感覺多工處理效率超高，但真的如此嗎？比如聽音樂時，一聽到好歌，便開始瀏覽專輯曲目、背景資料、專訪報導……結果不知不覺，耳朵關上了。

據媒體觀察，iPod正在經歷大復興。iPod自2001年問世，稱霸隨身聽時代，後不敵智慧型手機的普及，於2022年停產。這種裝置只有播放音樂的功能，曾經的缺陷翻身為今日的優點，許多人想藉此找回專心聽歌的樂趣。尤其在美國，iPod二手市場倍數成長，網路上還出現不少攻略，介紹如何重新啟動家裡的舊機、下載歌曲、購買專用充電線等等，並避免更新至不支援的軟體版本。這種阻礙重重的聆賞體驗，比不上串流時代隨選播放的便利，但大概是這樣耗時費力的付出，才側面驗證了對歌曲的真心。

校園裡，學生上課用筆電、手機、平板電腦，早已不令人陌生，但不少教師仍堅持紙筆測驗，美國康乃爾大學一名教授更是出其不意，請學生改用「打字機」寫作和考試。對手機世代而言，打字機是電影裡才會出現的骨董，教授必須從頭教打字機的操作方式，包括手動塞紙、換行、控制按鍵力道等，而且沒有刪除鍵，打錯字時得用X覆蓋。

數位時代，大家已習慣書寫時反覆編輯、發文秒刪，甚至語音輸入、AI生成，當改用速度緩慢、容錯率低的打字機，每一字一句都謹小慎微。學生這才發現，他們必須強迫自己真正去思考，而非依賴外在工具，隨手生成了事。教授表示，相信這能回歸教育的本質，並帶領年輕世代認識「一次只做一件事」的樂趣。

以上種種「走回頭路」的復古風潮，像是感官的覺醒，透過刻意的「慢」與「難」，重拾當下的真實體驗。這並非要與時代對抗，而是在科技的便利與身體可承受的節奏裡，回歸那份身心合一的實感。

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