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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活大補帖】放下執念 一切有愛無礙

2026/05/04 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／洪金鳳

人過六十之後，很多以前在意的事，都變得不再看重，過去想要掌握的人與事，也漸漸學會放手。以前重視的存款數字增加，現今則改以量入為出，在做好預算的管控下，行對自己好的作為，於「看遍人間生死事，心中自有桃花源」的狀態下，以外動心不動的角度來看人生，就有一切有愛無礙的感受。

過去，常會隨著別人的言語心情起伏的我，情緒常常陷入黑暗的無底洞無以自拔，也因為個人的執著想法，跟看不慣的人發生不良的人際來往，只要我覺得對方不是走在正軌的道路上，就會從心排斥，他做的任何事即使是對的，看在我眼裡都是「厭惡」。

某一天，我突然解開自己的心鎖，自問：「對方並沒有做出對我傷害的事，為什麼要對他如此敵意？」或是「對方也很認真於自己的工作，或許之前對他有誤會，我應該要把誤會解開，重新建立彼此之間的和善關係。」也有「人生不過數十載，我們的緣分可能只有在這個同心圓裡短暫兩三年而已，之後也許再也不相見，我何必堅持己見，做出損人又不利己的行為呢？」當我一直不斷地自問，把答案導往正向方向時，心情也得到前所未有的舒坦。

「放下堅持執著意，心中必有桃花源」，這是我在複雜的人際關係洪流裡，憑藉自己心念的調整與轉化，找到的「放寬胸懷展大氣，一路美好人生觀」的桃花源，放心於「此處安心成吾鄉」的境界裡。

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