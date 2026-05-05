【藝術文化】台灣影視編劇學院結業成果分享 李遠：持續健全編劇人才培育環境

「台灣影視編劇學院」媒合8名學員進入主筆編劇或編劇統籌團隊，參與電影及影集劇本開發，文化部長李遠（前排中）出席結業分享會。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠自上任以來，格外重視藝術創作人才培育，先後開辦了「繪本及圖文書學校」以及「台灣影視編劇學院」。其中，編劇學院於昨（4）日辦理「專案實作結業分享會」，呈現編劇學院自課程培訓延伸至產業實作的階段性成果。

文化部說明，編劇學院自今年1至4月間，共媒合8名專業創作班學員進入主筆編劇或編劇統籌團隊。學員背景多元，涵蓋電影、影集、文學及跨域創作，並已有劇本獲獎、影展入選或參與開發經驗；每位學員透過參與實際電影及影集劇本開發工作，完成至少150小時專案實作，可說是從課堂學習走入真實創作現場，並由兼具市場實戰經驗的資深編劇或編劇統籌帶領。

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昨日的分享會以象徵創作傳承與交流凝聚的「火種」概念，由文化部長李遠點燃營火，並由教練將火種傳送給學員，呼應編劇養成需長期累積、專業陪伴與經驗傳承的核心精神；李遠並贈筆勉勵8位學員持續在創作道路上書寫屬於自己的故事。

李遠於分享會中以自身經驗為例表示，電影人經常得從企畫、編劇、找導演與演員、行銷等從頭做到尾。所以，他期待讓大家可以在編劇學院這個理想中的學校裡，一起學習、討論，「文化部要做的不只是補助，而是建立一個生態。」未來將持續支持編劇專業訓練、實務媒合與跨域合作，並透過各項獎補助與輔導機制，健全台灣編劇人才培育環境，提升影視內容的創作能量與產業發展。

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