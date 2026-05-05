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【藝術文化】沈富進台語韻書《彙音寶鑑》原稿 捐贈國圖

2026/05/05 05:30

梅山文教基金會董事長簡承盈（左3）、沈富進之子沈伯陽（左4）代表捐贈手稿，國圖代理館長翁誌聰（右3）受贈，嘉義縣長翁章梁（右2）等人見證。（記者王善嬿攝）梅山文教基金會董事長簡承盈（左3）、沈富進之子沈伯陽（左4）代表捐贈手稿，國圖代理館長翁誌聰（右3）受贈，嘉義縣長翁章梁（右2）等人見證。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉中醫師沈富進生前有感於漢語與台語，先後被日本政府及國民政府打壓，為了讓不識字民眾方便自學，因而創編《彙音寶鑑》，這也是首部由台灣人自編的台語韻書，自1954年出版至去年共54刷、出版逾10萬本；3年前，沈富進子女將該書手稿及檜木書箱捐贈梅山文教基金會，昨（4）日再轉捐贈國家圖書館典藏，藉此讓更多人了解本土文化。

沈富進的手稿捐贈給國圖典藏。（王瓊玲提供）沈富進的手稿捐贈給國圖典藏。（王瓊玲提供）

梅山文教基金會董事長簡承盈及沈富進的子女沈伯陽、沈淩綾、沈旻雯出席捐贈儀式，國家圖書館代理館長翁誌聰代表受贈，嘉義縣長翁章梁與當地96歲耆老楊登讚等人見證。

簡承盈表示，《彙音寶鑑》是首部台灣人自編的台語韻書，出版時因受當局打壓，一度列為禁書，經力爭平反才順利出版，沈富進當時因過度操勞而中風；此書透過中正大學中文系退休教授王瓊玲牽線，獲國家圖書館典藏，梅山文教基金會將以此書為基礎，持續開設台語課程傳承。

沈富進之子沈伯陽說，父親僅國小4年級學歷，經自學後遍查古籍、蒐集資料，花3年編撰《彙音寶鑑》，更為出版此書，多次向農會借款，堪稱是父親嘔心瀝血作品。翁誌聰指出，1950年代為白色恐怖時期，正值戒嚴，沈富進用其一生編撰《彙音寶鑑》保存台語文化，具重要保存價值。

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