【藝術文化】「破土」返台展出 重綻台灣原民藝術韌性

胡家瑜〈洪水過後就有島嶼〉，木刻版畫，88×434×4公分，2023。

（胡家瑜提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國美館與美國IAIA當代原住民藝術博物館合辦的「破土：台灣當代原住民藝術與行動主義」展覽，去（2025）年於美國聖塔菲展出後，現已返台，即日起至8月21日於文化部藝廊展出。

文化部表示，本展由IAIA MoCNA首席策展人曼娃菈．威爾－歐福－曼、策展人那高．卜沌及國美館策展人賴駿杰共同策畫，邀集胡家瑜、張恩滿、宜德思．盧信、伊祐．噶照、馬躍．比吼、余欣蘭等10組藝術家參與。展覽聚焦原住民藝術在社會行動與文化抵抗中的實踐，並延伸至族群歷史、土地記憶與語言復振等議題。

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策展人那高．卜沌表示，透過藝術可重新思考「我們是誰」以及與土地的關係；賴駿杰則指出，此次海外交流使團隊更了解不同地區原住民族面對壓迫與歷史經驗時的回應方式。藝術家張恩滿分享，在聖塔菲的交流中，透過與當地藝術家合作與社群互動，使創作不僅停留於展覽形式，也持續尋找文化意義。

展覽名稱「破土」，象徵文化在歷史與壓力之中持續生長，國美館指出，此概念指向原住民藝術在當代社會中的發聲與再定位，作品從多元媒材出發，呈現藝術家如何透過創作回應文化處境與社會議題，也反映台灣做為多語與多族群社會的複雜性。

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