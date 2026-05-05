自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 李寬宏／不被允許生根的

2026/05/05 05:30

圖◎Kengyou Shu圖◎Kengyou Shu

◎李寬宏 圖◎Kengyou Shu

如果說要在五金百貨琳瑯滿目的貨架間，為這座城市的租屋者挑選榜首地雷小物，絕對是懸掛在最底層、包裝紙板已經有些泛黃的無痕掛勾。最好是那種標榜承重三公斤、背膠經過特殊化學設計、號稱來去不留痕跡的款式。

站在貨架前審視這些塑膠製品，空氣裡混雜著廉價塑膠與陳年灰塵的氣味，心裡深知，迎來的是一場關於信任的賭博，租屋處由於預算關係，沒有對外窗，溼氣總是很重，從牆壁的毛細孔裡滲出來，那種房東隨意粉刷的水性漆牆面，表面總是帶著粉粉的、不確定的觸感。

撕開背膠的離型紙，一股刺鼻的化學黏劑氣味鑽進鼻腔，這氣味並不難聞，反倒有一種工業的冷靜，承諾著某種對抗地心引力的科學力量，用酒精棉片反覆擦拭那塊預定要被殖民的牆面，擦去灰塵，擦去上一任房客可能留下的手汗與油漬，深吸一口氣，將掛勾貼上去，用大拇指死死按住，指腹感受到牆面冰冷的凹凸不平，再緩慢鬆開。

說明書要求靜置二十四小時，如同神聖的空白，欲望被迫延遲，我看著那個白色的塑膠鉤子孤零零地黏在牆上，等待被賦予承載的意義。

掛勾是我們步出自身住所，試圖在光禿禿的牆面上建立秩序的最初手段，外套需要歸宿，鑰匙需要座標，印著廣告字樣的帆布袋則需要一個展示的姿態。

課堂裡我們學習到拉岡，精神分析稱之為欲望物，我們藉由懸掛，藉著在垂直的平面上占領空間，宣示這間六坪大的方盒子是「家」。

每一次掛上重物，都是一次膽戰心驚的測試，深夜裡常有短促清脆的撕裂聲，緊接著是重物落地的悶響。黑暗中不需要開燈便知曉發生了什麼：比如背膠失敗了，或者背膠太成功了，帶著一塊不規則的油漆皮，甚至一層薄薄的水泥，從牆上剝離下來，這樣的剝離令人肉痛，彷彿打開開關之後，房東的臉就會馬上浮現，並且帶著租屋契約，貼到你的臉上。

我們小心翼翼地活著，不敢打洞，不敢釘釘子，甚至黏性太強的封箱膠帶也盡力避免。箱形空間裡的每一個動作，都被預設為必須是「可逆的」，好比一滴水，或是水蒸氣，蒸發後不留一點水漬。會不會其實無痕掛勾，早就已經警告著自己：可以在這裡呼吸，可以在這裡睡眠，但不能在這裡生根。

接著第二名必須是一支堅固的、金屬製的除霜鏟，這項工具專門用來對付那台附贈的、型號老舊並且出生年分比自己大上幾歲的單門小冰箱，冰箱蹲在房間角落，門磁條已經老化，關上時得用力壓一下，確認吸住了，否則冷氣會溜出來。

這台冰箱的冷凍庫是個謊言，沒有獨立的門，只有一片隨時會掉下來的塑膠擋板，不懂得節制，壓縮機沒日沒夜地運轉，發出哮喘般的轟鳴，實在無奈。唯一的才華就是製造冰霜，冰層從冷凍庫頂部垂下來，從兩側長出來，吞噬原本就少得可憐的儲存空間，水餃被冰封在裡面，連同冰凍後融化，融化後變成一坨的衛生冰塊，一起成為地質層的一部分。

每隔一個月，我就得進行除霜儀式，拔掉插頭，將冰箱裡的食物清空，看著它們在室溫下尷尬地冒汗，拿著除霜鏟蹲在冰箱前，冰箱門大開，裡頭的寒氣與房間的熱氣衝撞，化做一灘灘髒水，用鏟子吱吱呀呀地鑿擊那些冰層，冰塊飛濺出來打在臉上，再眼淚一般地落在地上化成水。

鑿下的每一塊冰，都混合著冰箱深處那股說不上來的氣味，生鮮超市保麗龍盤的味道，過期檸檬的味道。不過如果從某個角度來說，應該能算是連帶清除了生活的業障，費力清除了，手掌被鏟柄磨紅了，膝蓋蹲麻了，終於把內壁清理乾淨，露出泛黃的塑膠殼。

插頭插回去，壓縮機再次發出沉重的歎息，輪迴，一切都是輪迴，新的冰霜在今晚就會開始結成，在看不見的時候悄悄增生，於是在結霜與除霜的循環裡，我們以為自己擁有這台家電的使用權，其實只是在為別人的財產續命，手指凍得發紅，腳踩在融化的髒水裡，狼狽不堪，只為了讓這台不屬於我們的機器能繼續運作。

晚上，柏油路面開始吐出白天吸飽的熱能，這時你需要一副高品質的某數字英文牌降噪耳塞，為了與那台嵌入窗框的舊式窗型冷氣共存。冷氣機外殼同樣泛黃，出風口的導風葉片早就壞了，只能用矽利康固定在一個角度。

啟動瞬間是小型的地震，壓縮機啟動的哀號之後，持續不斷的低頻震動讓窗框、玻璃，甚至貼著牆壁的床架都跟著發抖，耳塞擠壓著耳道，帶來腫脹的充實感。在人為的寂靜裡，你逐漸學會假裝聽不見牆壁裡傳來的整棟老公寓疲憊的呻吟，假裝聽不見隔壁房客沖馬桶的水聲，聽不見樓下機車呼嘯而過的輕視。

冷氣機會不會其實跟我一樣，也是一隻困獸？卡在牆壁的洞裡，擋住窗戶擋住光，擋住所有可能，你深知自己沒有權利要求房東換一台變頻分離式，那需要破壞牆面，需要拉管線，需要成本。於是接受了這頭獸，讓它在箱體中咆哮，吐出乾燥的、帶著一點霉味的冷氣。用電費換取睡眠，用聽覺換取觸覺的舒適，幾乎是一種無謂的交易。

總是記得那天夜裡，等待泡麵變軟的三分鐘裡，手機新聞跳出一則報導，照片拍得很晃，畫素不高，夜裡的公園，一對年輕的父母帶著兩個小孩，在溜滑梯旁的草地上搭起一頂帳篷，新聞說他們付不出房租被趕出來，家當塞滿機車腳踏板，最後只能在公園露營，帳篷透著微弱的光，大抵是手電筒或手機螢幕的光暈，在黑暗的公園裡顯得刺眼，城市皮膚上一顆發炎的青春痘，紅腫、疼痛，無法擠破。

我試著伸指放大那張照片，泡麵的香氣變得很腥膩。轉頭看著自己牆上那個掛勾，那條懸掛著雜物的細線繃得很緊，勒著什麼，我與那一家人的距離並沒有想像中那麼遠，只差一個月的薪水，差一場突如其來的車禍，或者差房東的一個念頭。

要想住在市區裡的學區，在這個充滿美食與古蹟的城市裡擁有一張床，得學會對於缺憾視而不見，無視牆角的壁癌，或是浴室裡偶爾爬出來的蟑螂，無視永遠曬不到太陽的潮溼味。

房仲網上的便宜物件總是要人交出一些什麼來交換：犧牲窗戶住進暗房；犧牲電梯爬五樓頂加；犧牲獨立衛浴共用老式廁所，朋友說這就是犧牲，忍一下，以後存錢買房就好了，我看著這間沒有沙發、只有一張床和書桌的房間，看著正在結霜的冰箱，聽著正在咆哮的冷氣，心裡湧上一股白茫茫的淡然。

印象中所謂的犧牲，是指原本擁有了什麼，為了某個目的而放棄了它，若是這樣，從天龍國南下租屋的人，放棄了原本家裡的舒適，我認為這也算是一種犧牲。但我看著那面隨時會剝落的白牆，突然意識到自己從來就不曾擁有過那些窗明几淨，有著柔軟沙發可以整個人陷進去的客廳，和那些不需要除霜、打開門就會有明亮LED燈的對開冰箱，以及專屬於自己的、可以留下記號的牆壁。既然從未擁有，又怎麼能算是犧牲呢？

身體癱軟地躺在大學城的一隅裡，在這種幾乎就要滑落的邊緣，死命地用一個三十九元的塑膠掛勾，試圖勾住一點點生活的重量。

夜更深，冷氣機的壓縮機停了一下，房間陷入短暫的死寂，接著又發出一聲巨大的轟鳴，重新運作起來，窗框跟著震動，拉起被子蓋住頭，在耳塞造就的深海裡，閉上眼睛，想像自己是一塊正在生成的冰霜，依附在這座城市的內壁上，等待著下一次被鏟除的命運，在那之前，我會抓緊，死死地抓緊，直到融化的那一天。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中