【自由副刊】 陳彥妤／二十代的幽靈

◎陳彥妤

◎陳彥妤

．

「人們一死再死

我想死神也很厭倦吧。」

．

「既然如此，

乾脆就別死了吧？」

．

──如此達成了共識

下午一起去吃冰。

．

空中有焚香的氣味

路過據說有人上吊的樹林，

聽著落果的聲音

我想起一些事情

．

──夢裡我沒有近視。

目睹了七百萬年一遇的彗星

海上的煙火，被遺忘的帝國

金線銀線的織錦，

用削尖的木棍固定

時間的沙蠢蠢欲動，

撲向一張我所熟識的臉孔

．

那時我有過什麼

足以稱為悲哀的事物

．

但子彈上膛了。

在死還死著的時候

經過一串長長的、灼熱的吻

黃金的人偶只剩一雙

水晶做的眼睛，

石榴石的心。

．

如此這般地醒來。

．

風裡的一把灰

滿地堆積的愛情

在轉角戛然而止的

最後的蟬音。

．

通體澄明的玻璃電梯，

壓抑著淺淺的殺心

優雅地降落。

．

你不了解我多年輕

你不明白我多狠心

一丁點都不願死

．

雨水淋溼了佛

是這樣吧，就當做是這樣吧

所謂的喜極而泣。

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