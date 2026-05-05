限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 陳彥妤／二十代的幽靈
◎陳彥妤
◎陳彥妤
．
「人們一死再死
我想死神也很厭倦吧。」
．
「既然如此，
乾脆就別死了吧？」
．
──如此達成了共識
下午一起去吃冰。
．
空中有焚香的氣味
路過據說有人上吊的樹林，
聽著落果的聲音
我想起一些事情
．
──夢裡我沒有近視。
目睹了七百萬年一遇的彗星
海上的煙火，被遺忘的帝國
金線銀線的織錦，
用削尖的木棍固定
時間的沙蠢蠢欲動，
撲向一張我所熟識的臉孔
．
那時我有過什麼
足以稱為悲哀的事物
．
但子彈上膛了。
在死還死著的時候
經過一串長長的、灼熱的吻
黃金的人偶只剩一雙
水晶做的眼睛，
石榴石的心。
．
如此這般地醒來。
．
風裡的一把灰
滿地堆積的愛情
在轉角戛然而止的
最後的蟬音。
．
通體澄明的玻璃電梯，
壓抑著淺淺的殺心
優雅地降落。
．
你不了解我多年輕
你不明白我多狠心
一丁點都不願死
．
雨水淋溼了佛
是這樣吧，就當做是這樣吧
所謂的喜極而泣。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應