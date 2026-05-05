【自由副刊】 洪逸倫／收據先來

◎洪逸倫

◎洪逸倫

我曾很有自信地設好鬧鐘，守在電腦前，準備訂銀座那家只有六個位子的拉麵店。時間一到，頁面乾乾淨淨，一個空位也沒有。算錯時差。

這次訂塔什干到布哈拉的車票，不敢大意。凌晨開賣，時差三小時，提早十分鐘坐好。如今比起包車，更偏愛一路不用多說什麼的移動方式。時間到了就上車。

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半夜訂票，總有點不真實。日期、護照號碼、姓名拼音和卡號，照著螢幕默念一遍再一遍，還沒出發，已經先報到。付款成功，收據先來，車票晚一點抵達，人則兩個月後才動身。

但還沒完。三天後還有一段去撒馬爾罕的票要訂。還是先去上個廁所吧。在外久了，在意的事都很實際：能不能自在起身，不驚動別人，少開一次口。人還在房間裡，有些事倒已經像在路上了。●

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