【自由副刊．愛讀書】 《粉紅色大象》

《粉紅色大象》

蔡欣純著，時報出版

蔡欣純著，時報出版

「信仰是粉紅色大象，灑糖或摩斯密碼。」前作《如果電話亭》、《細語》的自我詮釋，是蔡欣純（1996-）第三本作品的書名。她的首部散文集時間跨度極廣，主題多樣，小說家舞台翻面是記憶的後台，有靜置已久的大型布幕，曾經扎人的鈍去利剪，積累的服飾面具妝髮，有誰不再的空位。各色人員來去，穿梭她童年的霧中風景，原生暗巷，家族情結，學生時代，愛的泡泡浴，職場與婚姻。看不見就等於不存在的病，被丟掉的動物們，諸多讀來希望是台前戲的情境，蔡欣純不渲染內在，只展示言詞行為，溫柔就在裡面。一如她記下的合氣道經驗，是無視了惡意、即便來者不善也保護對方、傷痕累累地走到這裡，卻得知現在起要保護自己、絕對不可以受傷，但又未學會課題分離。身體與心都在路上，她像一隻大象深邃地記憶所見，訴說時，且能指認多年前小徑上的一滴水。

（卡姆卡姆）

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