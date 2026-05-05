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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．親子會客室】教養觀不同 5招解衝突

2026/05/05 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／可牧

當我和先生為了5歲兒子該不該飯前吃零食爭執時，他突然拍桌大吼：「妳這樣寵他，以後怎麼管教！」我愣在原地，看著兒子把餅乾捏碎撒滿地──那一刻我才明白，我們的戰爭，正在孩子心裡埋下地雷。

1.衝突背後的原生家庭腳本

心理師朋友點醒我們：「妳先生用軍人父親的鐵紀律養孩子，妳卻複製了母親的包容教育。」原來我們不是在爭對錯，而是潛意識裡都想「修正」自己的童年。

現在我們會先問：「這個規矩是孩子需要，還是我們的需要？」

2.建立「停看聽」緩衝區

有次兒子在超市哭鬧要玩具，我正要妥協，先生卻搶先板起臉。我悄悄拉他袖子：「先數到10。」神奇的是，當我們冷靜後，竟共同想出「存零用錢自己買」的解法。

現在書房貼著我們的約定：任何管教當下，只要一方喊「暫停」，就帶孩子離開現場5分鐘。

3.把差異轉化成選擇題

我們設計了「教養選擇卡」：當孩子犯錯，先各自寫下處理方式。有次兒子打翻牛奶，他寫「罰站10分鐘」，我寫「一起擦乾淨」。最後讓孩子抽籤決定執行哪張──結果他抽到我的方案，先生也坦然接受。這招讓孩子明白：規則可以不同，但父母立場一致。

4.給彼此「試誤權」

先生曾堅持讓4歲兒子獨睡，結果半夜孩子哭著敲我們房門。我忍住沒說「早就告訴你」，反而提議：「這週你陪，下週換我？」3天後，先生自己發現兒子還需要夜燈和小熊玩偶。有時候，讓另一半親身體驗，比辯論一百次更有效。

5.創造共同記憶點

每月家庭會議是我們的祕密武器。用彩色便利貼寫下「爸爸說要準時睡覺」、「媽媽准許週末吃糖」，讓孩子自己貼上「開心」或「不開心」標記。有次兒子把「爸爸兇兇」的紙條揉成球，先生當場紅了眼眶──那晚他們並肩坐在沙發聊到睡著，比任何說教都管用。

現在兒子7歲了，會自己說：「在媽媽面前可以撒嬌，但爸爸在時要守規矩。」這何嘗不是種彈性？教養就像雙人舞，就算步伐不同，只要手還握著，總能找到平衡的節奏。

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