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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】職場紅包學

2026/05/05 05:30

本報製圖本報製圖

文／維隹

整理房間時，無意間發現放在抽屜最裡邊的一疊喜帖，是我剛出社會在第一間公司包出紅包的喜帖，每張喜帖背後還有寫下紅包金額。

數十張的喜帖，有幾張附有新人婚紗照片，看著照片中的人物，我記憶早已模糊，何況是沒有附婚紗照片的喜帖。那是我大學畢業後進的第一家傳產公司，辦公室人數十來位，當時我是那邊最菜的員工，員工都是當地人，不乏資深員工甚至是夫妻檔，員工彼此關係緊密。

那時剛畢業的我好不容易找到一份正式工作，想盡快融入辦公室的氛圍，所以遇到辦公室同事或其家人的喜事，即便跟對方還不熟，但單純的我想到以後要繼續共事以及其他人都有包紅包，即使心中曾出現「有必要包嗎？」一看到大家都有包，我還是會乖乖上交紅包。

當時年輕無結婚規畫，所以待在那邊的6年，我沒有「回收」任何一個紅包。現在我早是職場老鳥，三不五時出現的職場紅包炸彈，沒交情、沒必要的一律不包，已無莫名的壓力去閱讀辦公室空氣或是擔心不合群了。

現在回想，這種大方包紅包真的是剛出社會的單純憨直年輕人行為。看著這疊即便走在路上迎面而來也幾乎認不出當時同事的喜帖，按按計算機算了整疊喜帖寫的金額，只覺得初入職場的「學費」，我當真是繳好、繳滿了啊！

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