【藝術文化】響應518國際博物館日 傳藝「楊麗花展」送驚喜

5月15至31日參加「看戲學傳藝—楊麗花特展導覽學習活動」，即可獲得「歌仔戲 Q 版書籤」。（傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為響應「518國際博物館日」，國立傳統藝術中心宜蘭園區展出的「世紀初戀．楊麗花 歌仔戲特展」，原定上午休館的5月18日，將調整為全日開放；此外，還有特別講座以及限期導覽學習活動，邀民眾重新發現楊麗花跨越性別與世代的藝術生命力。

「世紀初戀‧楊麗花 歌仔戲特展」展出珍貴影音、照片及相關展品，並透過AI技術實現觀眾與楊麗花合照及共演願望。（記者凌美雪攝）

楊麗花自1960年代開始以俊帥的反串角色紅遍台灣大街小巷，直到1990年代，電視歌仔戲雖逐漸沒落，但楊麗花依然是家喻戶曉的天王巨星，可說是台灣兩代女性的初戀情人。楊麗花歌仔戲特展以4大單元呈現其如何從「宜蘭囝仔」蛻變為華人圈家喻戶曉的巨星。

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將於5月16日推出的「跨世紀都是戲：世紀初戀—楊麗花的時代」講座，邀請跨足傳統戲曲與當代劇場的編劇施如芳主講，以專業創作者的視角，深刻剖析楊麗花如何從內台戲、廣播，進軍電視、電影螢幕，乃至於現代劇場的演藝歷程，並以其俊美扮相及精湛演技，成為台灣演藝史上的不朽傳奇。

講座限額100位，報名期限自即日起至5月12日下午5點，額滿為止，報名成功者當日可免費入園，並獲得展覽限定紀念卡。詳詢連結（https://reurl.cc/Embln0）。

另自5月15至31日，將辦理「看戲學傳藝—楊麗花特展導覽學習活動」，鼓勵民眾走進展示館認識歌仔戲之美。定時導覽時間為10：30、15：30，每場次30人為限。活動期間，民眾只要參與展示館的定時導覽，現場完成展覽學習單，即可獲贈限量「歌仔戲Q版書籤」乙份，送完為止。

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