【藝術文化】世界民藝俱樂部5/9登場 體驗跨國樂音與手工藝

「節奏舞台 Folk Rhythm Stage」邀請金曲獎奇幻融合樂團A Root同根生，敲響多元民藝音韻。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新北市政府文化局主辦的「2026新北市多元文化節」主活動「世界民藝俱樂部」，將於5月9日、10日在新北市美術館戶外廣場熱鬧登場。新北市文化局表示，今年活動規畫5大單元，包含「節奏舞台」、「民藝百貨」、「體驗工坊」、「民藝講堂」及「民藝散步」，透過音樂展演、異國市集、文化手作及主題走讀等多元形式，邀請民眾感受多元文化融入日常生活的豐富樣貌。

新北市文化局指出，此次選在新北市美術館舉辦，旨在呼應「全民的美術館」精神，希望透過開放、共享的文化場域，讓不同背景的民眾都能自在參與。主活動中最受期待的「節奏舞台」集結多組風格鮮明的表演團隊，包含dongyi trio爵士樂團三重奏、泥灘地浪人、印度手碟樂二重奏、Suming舒米恩、A Root同根生、奇蹟天使雙重奏、The Jazz Element爵士元素，以及以莉．高露等團隊，涵蓋世界音樂、民謠、爵士與跨文化節奏演出，展現多元族群交會的魅力。

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此外，活動亦規畫豐富的靜態展示與互動區，其中，「民藝百貨」匯集異國風味美食、工藝選物與生活器物，讓民眾從飲食、布料與器皿中認識不同文化的生活智慧；適合親子參與的「體驗工坊」則提供越南竹蜻蜓、印度木刻印章套印體驗及世界陀螺展示，透過手作感受民藝的趣味；「民藝講堂」結合繪本導讀與文化分享，帶領大小朋友從故事中認識多元文化；「民藝散步」則延伸推出主題小旅行，串聯地方走讀與工藝體驗，探索新北各地的文化風景。

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