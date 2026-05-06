自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 雲端論壇

【自由副刊】 張讓／寫給父親的信 － 小談喬治．艾略特

2026/05/06 05:30

圖◎SHIANGCC圖◎SHIANGCC

◎張讓 圖◎SHIANGCC

許多西方作家都有一再重讀心愛作品的習慣，最常見的如《追憶似水年華》、《安娜．卡列尼娜》、《罪與罰》、《尤利西斯》、《戴洛維夫人》等。不少英美作家年年重讀《米德鎮的春天》，有的則在需要充電時才回去讀。英國記者茹貝卡．密德（Rebecca Mead）在回憶錄《我在米德爾瑪契的生涯》（My Life in Middlemarch）裡，寫她從年輕時代結識《米德鎮的春天》開始，便年年重讀不曾間斷，可說是在這部小說裡長大。成年後遇到難題便打開《米德鎮的春天》尋求指點，如同有人打開《聖經》，透過新的觀點詮釋，總能有所啟發。

我看了一輩子小說，可是從沒和任何一本有過親密關係（除非把《西遊記》算在內）。年輕時迷張愛玲，尤其是《半生緣》，看了許多次，愛她冷豔到冷酷的文采、晦暗的氣氛和悲劇的人物，但並不認同任何角色──那些扭曲可怖的人物簡直無從理解起。中年發現英國作家裴娜樂琵．費茲傑羅，從風格到主題在在和張愛玲相反，一切深藏在收斂的文字底下，是另一種迷人──需要用心也用腦，可是更加深刻。我看遍了她的小說，可以暢談書中人物特點，但與我無關──沒一人是我。

可以說我看小說反應遲鈍，不管再怎麼迷戀或同情，從沒在書中人物身上發現自己的影子，單純是個隔岸觀火的旁觀者。因此再怎麼熱愛，下筆談的是從文學角度來看好在哪裡，而無關個人認同──是用腦多於用心、好奇而不介入的讀法。

有些作家寫閱讀小說經驗，重點就在認同書中情境人物，覺得那小說就是為自己而寫，如我寫過的美國非虛構作家費斐雯．郭尼克。密德寫她和《米德鎮的春天》的密切關係也類似，只是經由身為讀者和記者的雙重透鏡，除了深入艾略特生平與她筆下世界，更展現她這部小說切合每一時代的現代性。

是在這書裡，我發現了一封艾略特給父親的信，一下子和她「親」了起來。

那時艾略特仍年輕，本名瑪莉．安．艾文斯（Mary Ann Evans，1819-1880）（成為喬治．艾略特是後來），是個虔誠基督徒，週日必隨父親上教堂做禮拜。可是她也熱愛閱讀思考，什麼事都要自己徹底想過。一次讀了朋友推薦的《探究基督教的起源》，信仰竟徹底瓦解了。書中指出描述耶穌生平，不需也不應仰賴超自然的說法和奇蹟。有趣的是她原本滿懷自信，準備讀後大舉駁斥，沒想到卻反為作者說服了。從此拒絕再和父親上教堂，融洽的父女關係幾乎破裂。這信可說是一封陳情書，向父親解釋她的想法，為自己辯白。文筆堅定有力，自信驚人──難以相信一個19世紀教育程度有限的年輕女子能有這樣獨立深刻的思想和雄辯，比現代大學生強多了。她寫：

「我認為《聖經》是摻雜了真實和虛構的歷史，雖然我敬仰而且珍惜大多我相信是耶穌本人的道德教導，然而將教義建立在猶太人觀念裡的耶穌生平事蹟上，我覺得不但是對上帝太不敬，也有害個人和社會。」

她無法參與崇拜一個她反對的宗教，除非為了私利而假意信奉。可是幾週後妥協了，恢復和父親上教堂。她在信裡告訴一個朋友：「不過只是坐在那裡仰望教堂圓頂神遊……人在而心不在。」

二十幾歲時我雖也在思考，但質疑多，並沒真正自己的想法，除了有限的零用錢要花在哪幾本書上，沒做過什麼重大決定。直到大學畢業後拒走法律的路，因為痛恨法律的枯燥──和性情有關，與思考無關。讀到這封信，發現自己竟和艾略特有個共通點：我也因想法和父親強烈衝突，給母親（其實也是給父親）寫過一封類似的陳情書（我的信比較天真輕快，還附了插圖）。奇的是過後忘得一乾二淨，多虧妹妹幫忙照顧父親臨終一段時發現了，拍照傳給我看才相信有這回事。

而這容貌不揚膽敢違逆父親的小女子，不但思想驚人深刻（如翻譯過史賓諾沙的拉丁文哲學著作《倫理學》），而且比同代人先進，做了許多一般人不敢做的事。除了以男性筆名寫小說，生活上也挑戰禮教驚世駭俗。首先，和一位有婦之夫喬治．路易斯同居（他是天主教徒，從沒離婚），甚至以喬治的名字做筆名，公然以夫婦身分與他進出社交圈二十年，自稱路易斯夫人，直到他病死。好友同儕都知兩人恩愛幸福，遠超過大多合法夫妻。可是在他死了一年半後，她嫁給了小她二十歲的會計師約翰．郭斯（John Cross），再度震驚文壇。婚前她在一封給好友的信裡暗示：「如果未來我做了什麼你難以相信的事，是因為我有我的理由，只不過你沒法知道而已。」婚後她在日記和信函裡再三記述和新婚夫婿如何快樂，不到七個月就病死了，才六十一歲。

其實真正奇異的是，儘管行為先進，骨子裡她並不那麼特別，反而相當保守。像一般女子，她嚮往愛情、婚姻和家庭。不同的是，她也追求獨立，除了經濟獨立，也包括思想、職業與生活的獨立。兩者發生衝突時，她便大膽選擇，一次又一次，追求屬於自己的最大幸福。所以忤逆父親拒上教堂於先，又漠視當時宗教禁忌和社會禮俗與男子交往同居於後。更難解的是，她並不支持女權運動，反對女性應有投票權，不盡然是個女性主義者。可是放大視角，現代許多美國女性主義者也不乏自相矛盾之處，如婚後仍循舊制改冠夫姓彷彿天經地義──看看強幹如希拉蕊．柯林頓和蜜雪兒．歐巴馬等前第一夫人便可知。

艾略特動筆寫《米德鎮的春天》時五十歲，人生關鍵的大風大浪都見識過了。她原本打算寫一個年輕醫師滿懷理想到鄉村行醫的故事，卻很快就擱淺丟下了。接著改換角度寫〈布魯克小姐〉，竟得心應手源源不絕，便一直寫了下去。人物接連出現，打破單線敘述而以多線穿梭進行，故事在讓人眼花撩亂的人性糾纏裡徐緩展開，主題逐漸浮現。然不論情節多麼複雜，有個信念貫穿其間，就是人生經驗重於理論和知識。她的人物在生活裡受傷學習成長，終而找到屬於自己的路。在這涉及階級、性別、教育、貧富、宗教、信仰對立的種種衝突裡，她傾注了自己的愛欲掙扎、失意挫折與道德理想，逼真而又深刻動人。

其實多蘿西亞（也就是布魯克小姐）便是年輕時的艾略特，滿腔宗教狂熱和保守思想，一心尋求心智卓越的男子來輝煌自己的生命──艾略特初戀的社會哲學家史賓賽欣賞她的才智，可是嫌她難看斷然回絕她示愛的情書，讓她心碎自卑到簡直活不下去。後代女性讀者不知多蘿西亞其實是艾略特對舊我的自嘲，只覺她眼界太小自視太低實在讓人失望。因此艾略特死後很快遭到後進作者鄙視，嫌她古板過時而地位大跌。

然而事實證明這巨著畢竟禁得起時間考驗。英國名作家莎娣．史密斯在〈論《米德鎮的春天》〉裡盛讚這部小說偉大不朽，並引用多年英國民調結果為據：高居最受歡迎小說榜首，甚至勝過奧斯汀的《傲慢與偏見》和夏綠蒂．勃朗特的《簡愛》。史密斯認為艾略特的偉大在於她襟懷寬大，不只關心主要人物，而及於所有人物。筆下充滿了感情，同時兼具透澈的靈視，展現知識與經驗、善惡與愛情交互作用的力量，讓讀者見到人性原來是這樣。每個時代都需要這樣寬宏睿智的小說，所以英國讀者才年復一年回到《米德鎮的春天》。

無疑《米德鎮的春天》是絕頂之作，只是我得屢試屢敗許多次，最後下定決心花了一段時間細讀才念完，見識了艾略特的偉大，歎服不已。起初幾次，都是讀到多蘿西亞居然看不出卡蘇朋是個乾枯中空的朽物，不但滿懷崇拜嫁給他而且卑躬屈膝忍氣吞聲，便噁心得看不下去──她怎麼可能瞎眼到那種程度？沒她聰明的妹妹西莉亞就靈活得多，雖然安於平凡毫無幻想，可是一眼便看出卡蘇朋的卑鄙可憎。小說裡經常是如多蘿西亞這種追求空中樓閣的人物不識真相，反是腳踏實地的女子看得一清二楚。如稍後出現的瑪麗，姿色平常但聰慧早熟明辨是非，知道自己追求什麼從不三心兩意，而且能說會道，出語尖銳俏皮──我特別愛聽她說話。她是全書鋒芒最利最有潛力也最沒野心的人，絢爛而卻有海灘石頭之美。

也許從多蘿西亞和西莉亞姊妹，看得出艾略特的雙重性：高傲而又凡俗，所以思想行事開明先進，在情感和喜好上卻保守固執。因此我讚歎艾略特的複雜矛盾，卻難忍多蘿西亞的痴愚可笑──直到在瑪麗身上窺見了另一個可能的艾略特。令人驚訝的是，一度有人問她卡蘇朋的原型人物是誰，她無言指了指自己胸口。顯然她已將自己打散化入不同人物之中，是多蘿西亞、西莉亞、瑪麗，也是卡蘇朋、里德圭特、賴狄斯洛。因此能讓小人物比大人物更有分量，而即使最可憎的人物也喚起讀者的同情。

最後多蘿西亞由雲端降落，不再積極改造社會，而成了一個隱身幕後默默行善的人。小說結尾有一段耐人尋味的話：「……對你我來說，世界之所以沒變得像預想中的那麼糟，大半來自那些虔誠謙卑地過日子，而後長眠墓中無人憑弔的人。」如果你靜心咀嚼，便會明白她何以偉大。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中