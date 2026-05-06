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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 石尚清／每天都有人死掉

2026/05/06 05:30

◎石尚清◎石尚清

◎石尚清

每天都有人死掉：戰爭下斷壁殘垣間的命如草芥、天災中山崩地坼際的萬物芻狗、更別說日日可見工安或意外的呼天搶地。各種各樣慘烈的死亡，比較起來，一根繩子似乎有些輕描淡寫，如果不是名人，可能連報刊角落都蹭不上。

這種案例，或繩索或炭盆或高樓或鐵軌，新聞上寥寥幾句加上警語，就交代了一場戛然而止的戲，我像被遺棄在旁的配角，怔忪地癱坐著，手足間數十年的回憶，瞬間全成了斷片。我用了兩、三個月時間掃視電腦中所有檔案，最後頹然發現你真的沒留下隻字片語。

凶案可以怨凶手，意外可以怨老天，可是你呢，我能怨你嗎？

不能。所以只能咽下千萬個不甘千萬個為什麼，在火化跟樹葬的時候，強顏默禱你已了無憂慮，接引西方。

警消都離去後，那根繩子安靜地放在桌上，親友們在討論要不要燒、拿去哪裡燒。 我盯著那根輕飄飄的繩子耳際嗡嗡作響，努力克制不去反覆揣想你拿著它打好繩結掛到門框前的念頭。

台灣每年都有二十幾萬人死掉，這只是2024年台灣前十大死因第十名。可是每次追到精采的劇跟刺激的電玩沒人可分享時，我就忍不住想倒轉，倒轉到你把繩子掛上前一天，不，只要前一小時，前一分鐘，輕輕把繩子從你手上取走，跟你說，前面還有有趣的，再想一下，好嗎？●

■自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

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