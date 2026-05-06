【自由副刊．愛讀書】 《那天，他們自101工地墜落》

《那天，他們自101工地墜落》

顧玉玲主編，尹雯慧等著，蔡昱萱繪，印刻文學、國立台北藝術大學共同出版

顧玉玲主編，尹雯慧等著，蔡昱萱繪，印刻文學、國立台北藝術大學共同出版

台北101現為台灣最具代表性地標，而豎立在南面廣場的七彩琉璃伙伴碑，蘊藏著一段不容遺忘的工殤歷史。2002年3月31日，花蓮外海強震，導致101施工現場五名工人死亡。時任工傷協會祕書長顧玉玲，在事發二十年後，帶領北藝大文跨所非虛構寫作課學生，展開田調訪談，試圖再現事件現場。書籍主軸為五名工殤亡者的生命故事，輔以101發展沿革及事件後續，包括對建造摩天大樓的反思、工殤紀念碑意義的討論，以及未被伙伴碑記錄的電梯工人血淚。對所有參與者而言，此寫作計畫無可迴避的問題是：如今回顧的意義何在？尤其作者群大多是對事件一無所知的年輕世代。在緒論、後記裡，作者群誠實揭露他們的躊躇，事件的複雜性令一切論斷難上加難。但這段創傷記憶，早已具體化為夜半的夢魘、皮夾的相片、失聯的嫂嫂和姪女，或倉促撐起家計的過勞身體。幾位受訪家屬還表示，此生不願踏進101。藉由集體書寫，如此重大而備顯陌異的事件，得以再次存入大眾記憶，照見都市、國家經濟發展的陰影。「現在如何對待過往，就會決定了未來」，但願本書能讓更多人記住工殤影響的重量，不再視意外的犧牲為必然的代價。

（紺青）

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