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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．一人一故事】煩惱已經過去

2026/05/06 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／呂政達

上了打字溝通課，等於給兒子的思緒找到一條出路，開了一扇窗，見到陽光，我們才發現兒子滿腦都是煩惱，充滿了過去不好的回憶。

話語，全都是他一個字一個字點出來的，也讓父母看得淚流滿面。兒子寫著：「父母無接受我是情障者，我又傷心自己弒母逆兒。」

會這樣寫，只因為上課前幾天，媽媽過敏發作，打了好幾個噴嚏，他從望著媽媽到終於出手，媽媽閃避時跌倒，頭上長了個腫包。兒子記得，所以這樣表達他的罪惡感。

他寫道：「腦裡出現雙親躺在面前，我被警車載走的冗長回憶。」那是更久以前，我反覆書寫過的情節。兒子原來也有他的視角在詮釋這個經過，對他，當然是冗長的回憶。

反覆讀著下面這兩段，更讓父母感傷：「萬一行為再爆，叫我滾，我也願意，罪人無權享樂。」怵目驚心的：「總是哭無家可歸，我想自殺，幸好認識許老師燃起人優秀需付出自閉天賦供人景仰。」兒子的腦袋裡滿載著情緒爆發後的罪惡感和懺悔，那些觀念是怎麼輸入到他的資料庫的，我覺得不能表達會讓他更加糾結和痛苦。

那些語句字字入眼，好像兒子寫著他的懺悔錄。尤其，他竟然使用了「罪人」這種宗教的概念。從奧古斯丁到盧梭的懺悔錄傳統，就是一個罪人伸出赤裸的雙手，向他們的上主獻出景仰和一生的檢驗：我把我的一生寫出來了，我的懺悔就是我的告白。

其實，覺得不應該讓兒子繼續浸泡在如此深沉黑暗的情愫，往後他會更加地陰鬱和不快樂。一個是鼓勵他的正面行為，讚美他，即使情緒爆發也不再和他一起抓狂，知道他有著自己看事情的觀點，這很好，值得讚賞，要讓他知道。

如果每個人的一生，都能寫成一本懺悔錄，把自己赤裸裸地呈現，在神的面前接受審判，我希望兒子的懺悔錄，是用明亮的筆調寫成的。

媽媽看到我編的月刊，要兒子跟著念心道法師的這句話：「煩惱已經過去。」兒子也跟著念，小小聲地念，最後，能不能變成刻在心底的一句話？

心道法師是說，過去的煩惱已經過去，未來的煩惱還沒有來，當下我們的心中沒有煩惱。

前念離境，煩惱就是菩提，兒子，我們的心中沒有煩惱。

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