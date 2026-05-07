【藝術文化】威尼斯雙年展台灣館亮相 李亦凡鬱卒的平面普宮魔幻登場

《鬱卒的平面》影片中自戀且碎唸的虛擬人偶，暗示當代網路社會中，每個人身兼囚徒、操控者與人偶的複雜身分。

（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕第61屆威尼斯雙年展「台灣館」於昨（6）日舉辦媒體預覽，正式揭開神祕面紗。由台北市立美術館策畫，藝術家李亦凡代表台灣展出的「鬱卒的平面：李亦凡」（Screen Melancholy：Li Yi-Fan）在普里奇歐尼宮邸搶先亮相。

巨大的人頭雕塑橫陳於普宮展場，其粗糙的岩石漆質地與宮殿古老的石壁、吊燈形成對比，創造出的恐懼、焦慮、欲念等氛圍也與空間相呼應。

（記者董柏廷攝）

普宮過去曾是與總督宮相連的監獄，兩座建築透過知名的「嘆息橋」接軌。李亦凡的新階段創作精準對應此空間特質，將普宮的模擬空間搬進作品中。觀眾步入2樓展間，隨即能看到核心作品：一部透過大型LED面板、長約1小時的錄像，影片中的虛擬人偶以英文與中文交雜喃喃自語，內容涵蓋教導動畫製作、拆解正體中文「懼」字的組成部件，以及個人與藝術之間的關係等等，口吻帶有「自戀式」的碎唸，藉此暗示當代人在數位網絡發達的時代，同時兼具囚徒、操控者與人偶的三重身分，展現出存在主義式的荒誕敘述。

請繼續往下閱讀...

位於威尼斯普宮的台灣館展間，陳列以3D列印製作的巨大人體器官雕塑，除了引導觀眾步入魔幻迷宮般的敘事空間，也能做為觀眾的座椅。（記者董柏廷攝）

走進暗黑的普宮展間，彷彿進入一座魔幻迷宮，在現實與虛擬界線模糊的空間中，作品整體營造出的恐懼、焦慮、欲念等氛圍，也與普宮的歷史相呼應。值得注意的是，展場空間不僅限於影像，現場亦陳列著以3D列印製作並塗覆岩石漆的巨大雕塑，包含散落的手掌、腳部、頭部與肢體殘件，與錄像中的數位人偶虛實呼應。有趣的是，巨型雕塑除了是作品，也能做為觀眾休憩的座位，李亦凡甚至設計了可拉出的手機充電線，供觀眾為手機充電。

藝術家李亦凡在雕塑細節中嵌入與錄像情境呼應的設計，探討當代虛實界線的模糊感。（記者董柏廷攝）

策展人哈法艾爾．馮希卡（Raphael Fonseca）受訪時提到，他與李亦凡雖然世代相近，但分別來自里約熱內盧與台北，文化背景迥異，馮希卡說明，「英文並非兩人的母語，翻譯過程中的流失與語意流變反而成為此次策展的迷人之處。」他特別舉展名為例，標題源自葡萄牙語的「melancolia de tela」，轉譯成英文與中文後，語意層次再度轉變，不追求單一標準答案的實驗性，亦是此次展覽傳達的重點之一。李亦凡補充指出，在與策展人對話的過程中，確實針對文化與語言的差異進行深入討論。他特別提到，當初討論中文展名「鬱卒」時，發現此詞彙在不同文化中的理解各異，且難以精準翻譯，「我們並不急於消除這種文化隔閡，反而希望在作品中保留某種歧異性，讓觀眾在跨文化的對話現場中，產生屬於自己的解讀空間。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法