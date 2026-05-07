【藝術文化】立委質疑12獸首電影道具存放占用資源 蕭宗煌：將尋求有共識的處置

掀起重大爭議的獸首於2016年拆除。

（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕位於嘉義的故宮南院2015年開幕，去年滿10週年推出的「神獸」展大受歡迎，今年移師北院更受關注，卻也讓人回想起開幕時掀起重大爭議的「12獸首」事件。故宮院長蕭宗煌昨（6）日赴立法院報告並備詢時，立委郭昱晴問到「12獸首」現況，質疑故宮為何要花公帑養一批有爭議又沒有價值的「複製品」？

其實，「12獸首」算不上複製品，更不能稱為文物，因為其連進入正式典藏審議的資格都沒有，蕭宗煌在回應立委質詢時，用了「物件」2個字。他說，因為這批物件並沒有經過審議程序，目前存放在一般性庫房，沒有放進典藏庫房。

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原來「12獸首」是時任中國政協委員的影星成龍所贈，由他的電影「道具」模型翻銅製成。以前北京圓明園的12生肖獸首，在清代英法聯軍後被搶奪一空，流散在世界各地，近年中國政府以民族主義號召，陸續有企業或收藏家出資買回捐贈給中國以表誠，而10年前的馬英九政府卻大舉歡迎成龍捐贈的電影道具做為南院中庭公共藝術品，被外界批評是自毀格調，且無視背後中國的統戰意味。當時的故宮院長馮明珠聲稱是「工藝品」，後來因為爭議太大，於2016年11月拆除。

郭昱晴昨天問蕭宗煌，當時拆除的「12生肖獸首」目前如何處置？「現在還躺在庫房中嗎？」該批「獸首」若在庫房，是占多少空間？既然當初也講過不是「文物」，那又使用了多少庫房的資源？郭昱晴說，每年故宮花在庫房溫濕度控制、預防白蟻及24小時監控等，都是有預算的，「問題是我們為什麼要花公帑去養一批有爭議又沒有價值的複製品？」

郭昱晴強調，「南院並不是收容所！」要求故宮研究有沒有更好的處理方式？比如退回或供教育使用？同時，也要求故宮檢討文物收受機制。郭昱晴認為，如果像民間所說會有統戰問題，「我們有沒有建立一個機制，不是照單全收？」對此，蕭宗煌允諾將會努力尋求一個有共識的處置。

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