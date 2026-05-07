【藝術文化】台中歌劇院「FUN時光」 10齣好戲7月登場

新任台中國家歌劇院藝術總監李惠美（2排左5）領軍，推出「夏日放／FUN時光」劇碼。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕新任台中國家歌劇院藝術總監李惠美上任，首推「夏日放／FUN時光」夏季劇碼出爐，10齣劇碼從百老匯傳奇音樂劇《COMPANY》，到《勸世三姊妹》再回歸，包含本土、客家及國際百老匯音樂劇，李惠美強調，劇情適合闔家觀賞，歡迎中台灣戲迷扶老攜幼，「一起來歌劇院FUN時光同歡」。

台中國家歌劇院昨（6）日宣告NTT夏日FUN時光起跑，活動由台北劇場實驗室《怪美妖仙傳》變裝皇后演員Makeila等人，驚艷開場，嚎哮排演演員黃建豪及蕭東意，以近乎「勞萊與哈台」逗趣方式主持，逗樂近百名觀眾，歌劇院悠然廳內歡笑聲此起彼落，而苗北客家流行音樂劇《那一天，彩虹出現》導演梁志民，現身訴說與阿公在礦坑相處過程，《勸世三姊妹》壓軸宣告強勢回歸。

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李惠美於4月上任，私下被員工暱稱為「惠美姐」，李惠美表示，10檔音樂劇與跨界作品，從7月起到9月6日陸續登場，劇碼從親子、年輕到客家族群都有，觀眾可在夏日時光，從劇情中尋找對於家人、好友及成功的意義。

值得一提的是，躍演劇團音樂劇《勸世三姊妹》，歷經2021年誤用雲林虎尾真實住戶地址爭議後，今年宣告強勢回歸，與《那一天，彩虹出現》、《別叫我成功》等，3齣本土音樂劇作品呈現不同世代創作風格，觀眾可一窺台灣音樂劇演變歷程。

「夏日放／FUN時光」戲碼，從7月10日起登場，百老匯傳奇音樂劇《COMPANY》打頭陣，接連登場的是嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》、《大話家》讀劇音樂會、無獨有偶《月亮找朋友》、新藝計畫《聽見你的聲音》，以及《怪美妖仙傳》變裝演出，最後在9月6日由躍演《勸世三姊妹》壓軸演出。詳詢OPENTIX。

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