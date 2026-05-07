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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 潘家欣／鑄香俳

2026/05/07 05:30

圖◎Kengyou Shu圖◎Kengyou Shu

◎潘家欣 圖◎Kengyou Shu

立春

雪沫翻翠波

一再滴落而反射

舊碗的粉妝

雨水

新苔拾階下

今年結果或許遲

談與吐，清涼

驚蟄

爍爁輕輕扣

春土清淨醃水晶

寂靜裂一字

春分

孑孓俱腴美

梅子則示弱，窳瘦

花季太透明

清明

新來的卵石

荒草崢嶸何必問

轉身火滿山

穀雨

撩亂紫砂爐

成全柔弱的浮木

腋下有浮漚

立夏

無目的之歌

立夏，磊磊生新綠

螻蟈微笑了

小滿

鏽斑甫變色

逃脫的岩礁成群

逕往南方去

芒種

暑氣應如蜜

萬葉翻騰鳥溺斃

無意間撞破

夏至

汗臭勝凝脂

戀人啊，尚未察覺

心鑄香如雨

小暑

掌狀葉常綠

魚鱗，僅一日含沫

刷白了淡妝

大暑

無意孵化誰

颱，周而復始複誦

果蠅的曳行

立秋

蜥行，月上弦

漸層閃亮的柳木

即將被吞噬

處暑

山間有巨獸

腹底焰，絲絨觸地

劃亮了虹霓

白露

春茶，囓著火

阿基里斯之龜步

痛苦之刺核

秋分

心底的鈴蟲

沃壤，星光，翅鞘白

舊蛻，深如水

寒露

屋拒絕火釜

山便湧進來，森林

占滿了小室

霜降

錯判了柿色

時時氾濫，造壺者

呼喚著主人

立冬

棲地裡有鹿

牴觸，潮溼又甘美

設下鹽的局

小雪

渴慕的口器

插入潟湖，癒合了

鹽漬處，低燒

大雪

更好的黑暗

比鵝絨更深，搖滾

地下水閃耀

冬至

蟻爬過小丘

墜下去，數以萬計

不是故意的

小寒

久未漲潮了

海蜇，堆成水晶山

無脊的悲哀

大寒

手指離開了

鋼琴遂重新完整

寂靜正陷落

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