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【自由副刊】 潘家欣／鑄香俳
圖◎Kengyou Shu
◎潘家欣 圖◎Kengyou Shu
．
立春
雪沫翻翠波
一再滴落而反射
舊碗的粉妝
．
雨水
新苔拾階下
今年結果或許遲
談與吐，清涼
．
驚蟄
爍爁輕輕扣
春土清淨醃水晶
寂靜裂一字
．
春分
孑孓俱腴美
梅子則示弱，窳瘦
花季太透明
．
清明
新來的卵石
荒草崢嶸何必問
轉身火滿山
．
穀雨
撩亂紫砂爐
成全柔弱的浮木
腋下有浮漚
．
立夏
無目的之歌
立夏，磊磊生新綠
螻蟈微笑了
．
小滿
鏽斑甫變色
逃脫的岩礁成群
逕往南方去
．
芒種
暑氣應如蜜
萬葉翻騰鳥溺斃
無意間撞破
．
夏至
汗臭勝凝脂
戀人啊，尚未察覺
心鑄香如雨
．
小暑
掌狀葉常綠
魚鱗，僅一日含沫
刷白了淡妝
．
大暑
無意孵化誰
颱，周而復始複誦
果蠅的曳行
．
立秋
蜥行，月上弦
漸層閃亮的柳木
即將被吞噬
．
處暑
山間有巨獸
腹底焰，絲絨觸地
劃亮了虹霓
．
白露
春茶，囓著火
阿基里斯之龜步
痛苦之刺核
．
秋分
心底的鈴蟲
沃壤，星光，翅鞘白
舊蛻，深如水
．
寒露
屋拒絕火釜
山便湧進來，森林
占滿了小室
．
霜降
錯判了柿色
時時氾濫，造壺者
呼喚著主人
．
立冬
棲地裡有鹿
牴觸，潮溼又甘美
設下鹽的局
．
小雪
渴慕的口器
插入潟湖，癒合了
鹽漬處，低燒
．
大雪
更好的黑暗
比鵝絨更深，搖滾
地下水閃耀
．
冬至
蟻爬過小丘
墜下去，數以萬計
不是故意的
．
小寒
久未漲潮了
海蜇，堆成水晶山
無脊的悲哀
．
大寒
手指離開了
鋼琴遂重新完整
寂靜正陷落
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