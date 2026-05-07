【自由副刊】 潘家欣／鑄香俳

圖◎Kengyou Shu

◎潘家欣 圖◎Kengyou Shu

．

立春

雪沫翻翠波

一再滴落而反射

舊碗的粉妝

．

雨水

新苔拾階下

今年結果或許遲

談與吐，清涼

．

驚蟄

爍爁輕輕扣

春土清淨醃水晶

寂靜裂一字

．

春分

孑孓俱腴美

梅子則示弱，窳瘦

花季太透明

．

清明

新來的卵石

荒草崢嶸何必問

轉身火滿山

．

穀雨

撩亂紫砂爐

成全柔弱的浮木

腋下有浮漚

．

立夏

無目的之歌

立夏，磊磊生新綠

螻蟈微笑了

．

小滿

鏽斑甫變色

逃脫的岩礁成群

逕往南方去

．

芒種

暑氣應如蜜

萬葉翻騰鳥溺斃

無意間撞破

．

夏至

汗臭勝凝脂

戀人啊，尚未察覺

心鑄香如雨

．

小暑

掌狀葉常綠

魚鱗，僅一日含沫

刷白了淡妝

．

大暑

無意孵化誰

颱，周而復始複誦

果蠅的曳行

．

立秋

蜥行，月上弦

漸層閃亮的柳木

即將被吞噬

．

處暑

山間有巨獸

腹底焰，絲絨觸地

劃亮了虹霓

．

白露

春茶，囓著火

阿基里斯之龜步

痛苦之刺核

．

秋分

心底的鈴蟲

沃壤，星光，翅鞘白

舊蛻，深如水

．

寒露

屋拒絕火釜

山便湧進來，森林

占滿了小室

．

霜降

錯判了柿色

時時氾濫，造壺者

呼喚著主人

．

立冬

棲地裡有鹿

牴觸，潮溼又甘美

設下鹽的局

．

小雪

渴慕的口器

插入潟湖，癒合了

鹽漬處，低燒

．

大雪

更好的黑暗

比鵝絨更深，搖滾

地下水閃耀

．

冬至

蟻爬過小丘

墜下去，數以萬計

不是故意的

．

小寒

久未漲潮了

海蜇，堆成水晶山

無脊的悲哀

．

大寒

手指離開了

鋼琴遂重新完整

寂靜正陷落

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