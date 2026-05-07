【自由副刊．浴缸來信】 郭鑒予／Lost and Found

圖◎郭鑒予

文．圖◎郭鑒予

在備忘錄裡的待處理事項，發現留給自己的一段話，「我想幸福的是擁有一份可以一直持續做的事情，為誰而做，為什麼而做，則已經是次要的事。」

聽起來十分危險，像是社畜宣言。連串瑣事下――譬如剪頭髮、買書、找幅舊畫――產生的片段體悟，多少有些思慮不周，不過那個當下的自己應該是立意良善，甚至是刻意為之，想告訴自己迷茫的時候，還是要試著做，每天做點什麼。可能是清晨的Mysore練習，或是多寫一封信。

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到美術館看了織在箱子裡的網，花費時間三至六個月不等，由數種類型的蜘蛛（獨居型、半社交型、社交型）接力共織，最終留下來的宇宙。

其中一件最大型的作品，藝術家在暗室裡用紅色的光束穿透蛛網縱深，呈現出複雜的結構。他以此比擬星系間的「暗物質網絡」，我卻只在意著這一張張精巧的網，是否曾捕捉過蚊蟲。人面蜘蛛盤踞在暗處的角落，一邊吐絲一邊說，這是他每一天理所當然的生活。

回到家以後，我在那一段話下方又增加了一行，「每天做，每天都可以做，如果找到了之後。」●

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