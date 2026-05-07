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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 曾柏勛／依約

2026/05/07 05:30

◎曾柏勛◎曾柏勛

◎曾柏勛

小時候，常為了一首簡單的歌，自己因此陷入難以曉喻的惆悵中。

儘管這種悵然也只能將心思短暫地籠罩，可的確就是一類不許懷疑、無可抹滅的頑固感受。一切其實無以名狀：彷彿從指尖開始觸上竄起的電流，細微的忐忑感在向來遲鈍的指腹迴紋裡繞了起來，真皮底的無數受器被麻癢揉動著，推骨牌般往軀幹酥酥茫茫地倒來；又像酸味在牙根旁軟疼軟疼樣地溶開，往筋骨裡痠，緩慢地化，化到心底，一陣暖潤溫潮卻又鹼鹼澀澀、冷冷淡淡。這無以詮釋的一切，說到底，像心碎。

而一旦跌落其中，憑著穉弱的理性當然不能自力來釋懷（弔詭的是如今就辦得到嗎？），想當然更無法求解於他人，非但說不出口，怕也沒有足夠的、妥貼的詞彙可以靈巧分梳明白（同樣的，如今的我就充分靈巧了嗎？）。畢竟那是還唱著兒歌的年紀，是羞怯於被指認為異類的年紀。畢竟就是尷尬的年紀，向同齡的心智拋出呼喚等不到回音，而大人們尚未認可你能夠獨自地擁有，抽象卻洶湧的感傷。簡言之，你還微小，膚淺，不可理喻。

回想起來那時的歌，全都羼雜著濃淺厚薄比例不一的甜味，如今重新咀嚼，好像也不是竟然的滿口糖香。而往往就是那一、兩首，也許旋律也許歌詞，似乎在節慶味的綵旗堆裡，歡愉之中，還有著暗影蕭蕭，還埋伏了從未看透的神祕和落寞，懊悔與領悟。

這樣的一首簡單的歌，我想到的總是黃自譜曲的〈西風的話〉。

西風重來，荷衣成結子的蓮房，滿林赭赤的流葉翻飛，而繁麗的雜花早已沿著田塍遠遠散盡了。怎麼聽都覺得早逝的黃自根本不在歌誦生之歡樂，反而朝著晚景蕭殘前的最後豔色，禮讚、舞踊。西風再來，前年變胖變高的小兒無賴也終要衰老，先是風霜滿面，最末則無言，成一片白楊林下孤寂的黃紙紛雜。涼涼的風響裡生長消息在遞嬗，四季嘩嘩賡續，依約而來，依約而逝。簡單的歌裡充滿死生重來的況味，難怪那時的我要感到惆悵，卻難以曉喻。

只是，怎麼那時的我就會這樣感受呢？怎麼一首兒歌，就要讓我感到那麼多，抽象與洶湧的，像心碎。只因為隱隱約約、彷彿懂得了，西風必將依約而來嗎？依約而生，依約而盡，今夜媽媽做了滿七，棉黃的新亡靈位用火化去，換成紅衣的香火神位。想起來她從未教我唱過這首兒歌，燃著紙的火舌囁囁嚅嚅，似乎正替她唱著。●

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