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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．柴米油鹽】當願眾生 都在平安

2026/05/07 05:30

圖／張慰慈圖／張慰慈

文、圖／張慰慈

清晨四點半，起身包餃子。

兒子每週休假回家，結果未料剛好某天遇到工作場域要裝修，身為店長，他得守著，想讓夥伴們好好休息。他的勇於擔當和愛護屬下，實在值得做為母親的我感到自豪又安慰。我的歡喜是感到對他自小言教與身教的傳承有望。

週六時我發訊息詢問他，想再確認一次，他問我：「媽媽有什麼特別的事嗎？」「沒有呀，我就是怕搞錯了，如果你會回來，我得備菜。總是希望讓你吃豐盛一點。」我速回他。當下他沒再回覆。不料到了傍晚，他突然告訴我：「媽媽，禮拜一的晚上應該會回家吃飯喔，就是等裝修的東西弄好，應該不會拖到晚上。」

我心頭一暖，卻又有些不好意思。我猜因為早上的對話，他擔心這週沒回家，媽媽會掛念他（一直以來他這方面很敏感，細心又體貼）。

三鮮花素餃子的餡兒，我將當季的瓠瓜切了絲，再加上鮮香菇絲用鹽抓拌，醃了一下去掉水分，又炒了兩個雞蛋碎拌勻，調味，就成了。

我當天辦公室有安排事情，怕下午也沒有太多時間張羅，又不想前一日先做好讓餃子皮彈性減損。於是就挑在了這一大早動手。

兒子每次回家，關於「吃」這件事我都是有多方考量的。比如說他回家時不愛吃米飯，因為他說上班每天中午都是吃便當，很膩。那麼我就變著花樣給他做麵食。他在外多以葷食為主，我就盡量做好吃的蔬食，他也樂得接受，而我剛好藉機說點佛教觀點給他參考。方方面面就都顧全了，得了個兩全其美。

孩子的事業正在上升期，我這個做母親的，能給他最大的支持，無非就是做一頓口裡滿足又能裨益眾生的飲食讓他品嘗，讓辛苦工作的他覺得背後總有支持。

外省家庭可能都聽過一句話：「上車餃子，下車麵。」這是中國北方流傳已久的飲食民俗，意指送行時吃餃子，接風時吃麵條。現在沒有這樣細分了，但餃子寓意團圓、像元寶象徵財運與平安，卻是我一直喜歡它的其中一個原因。

很多朋友會說：「老師！不嫌麻煩喔？」我只是覺得我一個佛弟子，深深理解與認同「一切隨心造」這個道理。在這段雙向奔赴的親情之愛裡，這其實是一份甜蜜的勞作，得之我幸。

以前在北京居住時，我也常自己進街邊餃子館吃一頓。那時工作很忙，廚藝不精，尤其北方的餃子館牆上貼著的菜單，琳琅滿目，單單餃子口味不下二、三十種，昨日看見好友寫在中國看著大嬸們去挖野菜的文，讓我不禁懷念起那段在異鄉的日子。

人走上初老，食物之於我早就不只是口裡的欲望，有太多與親人和土地交疊的記憶。心裡五味雜陳，世界的一角戰火仍未熄，當願眾生，都在平安裡。

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