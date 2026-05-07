【家庭plus．四季好食】蛋料理 電鍋搞定

煮蛋或蒸蛋，靠電鍋不用顧火，就能搞定。

文、圖／梁瓊白

家裡的冰箱是冷藏各種食物和食材的小糧倉，想找吃的、喝的，直覺都會往冰箱裡掏，各家的儲藏內容不一，但有一項必須隨時保有的，那就是蛋。

蛋是做菜最方便的食材，它可以做出幾十種不同口味的菜肴，不管是單獨成菜，還是與其他食材搭配，都可以變化出很多風味，做法更是簡單而且能快速完成。初進廚房的人都是從煮蛋、煎蛋開始體驗，各種需要用油、開火的炒、炸，可能複雜些，但煮蛋、蒸蛋就簡單多了，靠著電鍋就能搞定。

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早餐吃顆水煮蛋，是很多人的習慣，覺得營養又飽足，但如果用水煮就要考慮到水的份量、溫度和火力的掌控，需要時時盯著才不會破殼流黃或是煮得過老，其實用電鍋就能搞定了。從冰箱拿出來的蛋放在容器裡，然後放進電鍋，外鍋只放四分之一量米杯的水，按下開關煮到開關跳起，馬上取出來放涼、或是用冷水浸泡，降溫後剝殼，口感剛好是七分熟，蛋黃不乾、蛋白還嫩著，比水煮還快速省事。喜歡更生的，水分可以再減少，按下開關的同時，無論去洗臉刷牙，還是熱牛奶烤麵包，開吃的時間都可以無縫接軌。

水煮蛋還有一個特質就是可以幫助憋尿。出門長途旅行、或是長時間開車怕中途沒地方上廁所的時候，出門前吃顆水煮蛋可以減少困擾。很多老人晚上要起床一兩次上廁所，也可以安排在晚餐的時候吃水煮蛋來改善頻尿的毛病。

水煮蛋的改良版是茶葉蛋或滷蛋。這兩種蛋都需要先將蛋煮熟、剝殼後再滷，或是煮熟後敲裂外殼、放入茶葉香料中再製，如果將煮蛋的程序改用電鍋蒸就省事多了，外鍋的水同樣是四分之一杯就夠，後製再滷也不會乾硬。

蒸蛋也是很多人常吃、常做的，滑嫩的祕訣是：無論加在蛋液中的是牛奶、清水或高湯，份量是蛋液的1.5倍，最簡單的計量法是一顆蛋一米杯的液體，但一定要用熱水、熱奶或熱湯，如果用冷的，蒸好中間不容易熟；蒸的時候上面要蓋一個盤子或鋁箔紙，防止水蒸氣滴落而造成蛋面不平整光滑，外鍋只需加半杯水，多簡單，一指開關搞定。

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