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【藝術文化】李亦凡《鬱卒的平面》荒誕幽默跨越國界 圈粉國際觀眾：Taiwan No.1

2026/05/08 05:30

威尼斯雙年展台灣館開幕首日吸引眾多國際藝文人士與觀眾駐足，欣賞李亦凡作品。（記者董柏廷攝）威尼斯雙年展台灣館開幕首日吸引眾多國際藝文人士與觀眾駐足，欣賞李亦凡作品。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕由台北市立美術館策畫的2026年第61屆威尼斯雙年展台灣館，於當地時間5月7日下午6時在威尼斯普里奇歐尼宮舉辦開幕記者會。文化部政務次長王時思、北美館館長駱麗真、藝術家李亦凡以及策展人哈法艾爾．馮希卡皆親臨現場。展覽在下午4時率先舉辦藝術家講座，由李亦凡與馮希卡展開對談。

位於普宮樓梯轉角處的錄像裝置，以模糊且具動態感的視覺語彙，引導觀眾進入展間。（記者董柏廷攝）位於普宮樓梯轉角處的錄像裝置，以模糊且具動態感的視覺語彙，引導觀眾進入展間。（記者董柏廷攝）

作品探討當代人在科技與網絡世界中兼具囚徒、操控者與人偶的三重身份，透過強烈的視覺與聲音效果，為歷史悠久的監獄空間帶來數位時代的衝擊感。展覽開放首日即吸引眾多國際觀眾與藝文人士前來參觀，觀眾們在觀看李亦凡長達1小時的核心錄像作品時，氣氛輕鬆熱烈，許多人會隨著影片中荒誕的情境與獨白，在適當的笑點笑出聲音。

來自沙烏地阿拉伯的藝術愛好者Alya（左）與台灣館藝術家李亦凡合影，更引用片中台詞盛讚台灣館為「Taiwan No.1」，並於觀影後主動向藝術家致意。（記者董柏廷攝）來自沙烏地阿拉伯的藝術愛好者Alya（左）與台灣館藝術家李亦凡合影，更引用片中台詞盛讚台灣館為「Taiwan No.1」，並於觀影後主動向藝術家致意。（記者董柏廷攝）

現場觀眾的反應十分直接，來自葡萄牙的藝文工作者團隊接受記者聯訪時，展現出對作品的高度共鳴。藝術策展人Jose表示，藝術家在創作這件作品時，給人一種「極度自由」的感覺，因為「它沒有任何界限，能很自在地用討喜、不嚴肅的方式談論藝術世界、生活與當下發生的各種事情。」

藝術家Joana則認為，作品看起來像是一種串流意識，神奇的是，它同時又在預測觀眾的想法，當大家腦中浮現這東西如何運作的疑問時，影片中的旁白剛好就在回應那些問題。藝術家Alex形容影片呈現出一個焦慮的迷宮，諷刺與真誠同時並存，帶點教條式的講解，但語氣會不斷切換。Joana補充，作品不會顯得高傲，反而有一種「卑微的幽默感」。

此外，Alex與Joana也對片中提到「數位化無法捕捉氣味」以及「科技腐爛的味道」等關於數位世界崩解的描述印象深刻。Jose強調，《鬱卒的平面》作品非常「全球化」，早已超越個人或在地的語彙，雖然有些中文字的轉譯與翻玩，但其餘部分是所有人共通的語言，他甚至聯想起美國藝術家萊恩．崔卡廷（Ryan Trecartin），或加拿大藝術家喬恩．拉夫曼（Jon Rafman）的早期作品，「但李亦凡更加幽默。」

除了葡萄牙團隊外，來自沙烏地阿拉伯的藝術愛好者Alya也給予極高評價。她表示自己非常喜歡作品散發的幽默感，「那個喃喃自語的傢伙（虛擬人偶）絕對是個天才，他對著自己說話、推翻自己的想法，並質疑一切，這也精準擊中我對科技進步抱持的懷疑態度。」她並引用作品中的台詞雙關讚譽台灣館是她所有看過的國家館中的「Taiwan No.1」。Alya在看完整場作品後直接成為李亦凡的粉絲，更主動上前向藝術家致意，表達對作品的喜愛並共同合照留念。

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