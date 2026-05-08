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【藝術文化】總統府音樂會高雄彩排 經典歌曲回顧台灣民主路

2026/05/08 05:30

曹雅雯（前左）、陳明章（前右）和董事長樂團主唱吳永吉帶領豐田國小合唱團試唱《島嶼天光》。（記者黃佳琳攝）曹雅雯（前左）、陳明章（前右）和董事長樂團主唱吳永吉帶領豐田國小合唱團試唱《島嶼天光》。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2026總統府音樂會將於23日晚間7點在屏東縣立體育館登場，適逢台灣總統直選30週年，今年將以「民主台灣 南風暖歌」為題，向世界宣告民主決心，台語歌后曹雅雯及三金得主音樂創作人陳明章等人昨（7）日連袂在高雄進行彩排，透過多首民主奮鬥路上的經典歌曲，回顧這極其重要的30年。

文總秘書長李厚慶表示，30年前，台灣人民在飛彈的威脅下，投出歷史性的一票，從此開啟民選時代，向世界宣告民主決心，這片土地因為有無數無名英雄的守護與付出，才能逐步走向安定與自由，透過總統府音樂會，帶領大家重新回望這段歷史，也向世界訴說台灣在風雨中仍持續前行、堅定不移的勇氣。

昨天彩排現場，曹雅雯和陳明章、董事長樂團主唱吳永吉帶領豐田國小合唱團試唱《島嶼天光》，小朋友們一開始略顯緊張，不敢放聲唱歌，吳永吉鼓勵孩子們「趕快唱完就有麥當勞可以吃」，化解小朋友的緊張感，也讓彩排順利完成。

此次能站上總統府音樂會的舞台，曹雅雯指出，台灣人可以自主投票30週年，是一個很大很大的改革，光這件事情，就讓她覺得很熱血，是台灣人民非常棒的進步；陳明章則說，能參與這場音樂會，自己感到很快樂，要好好珍惜這塊土地的自由、民主跟人權，這是生命中最可貴的。

吳永吉指出，董事長樂團的首張專輯就批判政府，若在早期，可能會被抓去關，現在的年輕人都覺得民主自由是與生俱來，比較不會去珍惜，「我們走過戒嚴體制，到現在還是會覺得，自由民主是一輩子要追求的目標。」

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