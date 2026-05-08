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【藝術文化】台灣國際古樂節「齊瑪曼之心」4年計畫 獻演全本巴赫鍵盤協奏曲

2026/05/08 05:30

旅荷大鍵琴家許舒堯返台舉辦台灣國際古樂節，同時介紹4年旗艦企畫「齊瑪曼之心」。（記者凌美雪攝）旅荷大鍵琴家許舒堯返台舉辦台灣國際古樂節，同時介紹4年旗艦企畫「齊瑪曼之心」。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕旅荷大鍵琴家許舒堯自2023年起，每年返國推廣大鍵琴音樂並創辦台灣國際古樂節，今年古樂節將於5月9至18日登場，以18世紀萊比錫的傳奇文化場域「齊瑪曼咖啡廳」（Zimmermannsche Kaffeehaus）意象，重現巴洛克城市音樂生活的核心精神，許舒堯也同時宣布正式揭開4年旗艦企畫「齊瑪曼之心—全本巴赫鍵盤協奏曲系列」的序章。

關於「齊瑪曼之心」，許舒堯說明，源於1701年創立的萊比錫音樂學會，其成員多為大學生與音樂愛好者，每週固定於齊瑪曼咖啡廳定期、對公眾開放演出，巴赫自1729年起兩度接下總監的職位，在此帶領樂團演出了當時流行的世俗清唱劇、協奏曲、序曲、組曲、奏鳴曲，甚至鍵盤作品，直到咖啡廳主人齊瑪曼辭世。也是在此，巴赫大量創作並改編鍵盤協奏曲，許舒堯以此歷史脈絡為核心，規畫「齊瑪曼之心」4年系列，將循序完整呈現巴赫鍵盤協奏曲的創作全貌，分別是今年「琴韻雙生」、2027年「眾樂之樂」、2028年「靈魂之光」與2029年「逐鍵而行」。

今年古樂節有2場「琴韻雙生」音樂會，特別邀請荷蘭18世紀古樂團大鍵琴巨擘Pieter-Jan Belder來台，與許舒堯共同演出巴赫2首雙大鍵琴協奏曲；同時也邀請德國科隆藝術學院古樂系主任、維奧爾琴及巴洛克大提琴演奏家Robert Smith首訪台，演出泰勒曼維奧爾琴協奏曲，呈現18世紀初大協奏曲的華麗面貌。音樂會將於5月15日在台北兩廳院、17日在衛武營演出。更多節目詳詢古鍵盤藝術官網（https://earlymusic.tw/）。

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