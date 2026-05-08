自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 蘇紹連／回到舊城區的截片攝影

2026/05/08 05:30

舊城區的截片攝影舊城區的截片攝影

文．攝影◎蘇紹連

◎蘇紹連◎蘇紹連

我在舊城區裡，有一間公寓，那是早年為方便兒女就讀城區高中而購置，直到他們都上大學及就業，我回到海線鄉鎮老家後，便成了無人居住的空屋。這間空著的公寓仍繼續留到現在，只有在我每隔半年去繳管理費時，順便帶著相機去街巷逛逛拍拍，溫習曾經的生活印記，並尋找現實中是否有遺漏的物體形象。

舊城區的一些建物，是我拍攝的重點，在建物本體上觀察，利用相機鏡頭截取建物形貌。我依據形貌進而感受建物的形象，但形象不是本體，它是附著本體，卻由拍攝者產生的一種感知，包括視覺和意覺的綜合融會。

攝影要有自己的風格，就要從形貌認知進入到形象感知的層次，不同拍攝者會有不同的形象感知，而拍攝出不一樣的影像風格。簡單一點說，形貌，是物的樣子，用來觀看和認知；形象，是物的美和情，是用來感受和起興。然而，形貌與形象是結合在一起的，當我駐足在某個景物前，我看見了形貌也感知了形象，兩者是同時對我發生作用的，尤其是舊城區的那些老舊建物，特別容易讓我動念去拍攝它。

小畫面

我拍攝舊城區的建物，由於有些建物過於龐大，例如一棟房子，我必須離得遠，觀景窗才容得進建物整體，致使我失去對建物的親近。建物基本上是沉默的，是靜止的，得由攝影者採取主動，走到建物面前，以近距離觀察和接觸，好似朋友面對面輕聲說話。當攝影者親近被拍攝的物體，之間沒有隔閡，則能聽見建物隱約的聲音，看見那些不容易被看見的，或未被重點刻畫的形象。因為靠近被拍攝的物體，所以我只能近拍，讓物體外表的一小部分占據整個觀景視窗，正如到美術館看畫展，在一幅一幅的畫作前，可以趨前細瞧，體會到畫家落筆的氣韻及色澤的疊層，那是遠觀無法看到的細節。近距離攝影的觀看，亦是如此。

走在舊城區，我從一整棟樓房的觀察，縮小到一門一窗、一牆一柱，甚至小到一磚一瓦，我在這些小物體身上，尋找它們如何以有限的美構成可以被欣賞的形象。我不用微距鏡頭，那樣像在用顯微鏡，已非肉眼，離人類正常的視覺本能，我想要拍攝的取景範圍，約略不能小於八開紙張大小，大一點的，約略是兩米見方，不過有時候會是例外。

有一次雨後，走在鋪著地磚的街巷上，臨排水溝邊，我驚見幾塊地磚好像池水中的浮萍，顏色鮮綠卻又隱伏一些交錯的暗影，神祕而美麗，我豈能不將這種色澤拍攝下來？不拍攝下來，日後來見，恐已不存在，或無原來的驚歎。拍攝整條街巷，和僅僅拍攝這幾塊地磚，是不同的取景方式，範圍一大一小，大的空間畫面不易處理，像是街頭風景的拍攝，攝影前需要更多的構思，例如：採用視角是高或低？對焦點放在哪裡？怎麼安排畫面中各景物的位置？有否足夠的景深？如何訂定視線最終的收束點？是否等待人物入鏡？這都是大畫面常需考慮的要項，而小的景物畫面，可以減少大畫面多項考慮的煩惱。人家拍一條長長的路，我只拍路上的一個鞋印。

我趨於選擇小畫面的景物，近在眼前的，觸手可及的，都較好拍攝，太大的畫面，如果容納太多景物，難免會失去重點，或太過雜亂而無從調整，或太遠，細節漸漸模擬甚至被忽視。所以我在舊城區走，腳步便放得很慢，眼睛視線不是看遠，而是看近，往往看地面及看牆面的，比看深遠的景物多，也就是我拍攝的影像大都是平面感，而非立體感。一張照片內的物體有前後距離，有近大遠小，給人看起來就會產生三維空間的感受，那就是有立體感，立體的物如果遇到光和影，就會產生形象結構的變化，讓許多攝影者為之著迷，想追求其最美的畫面。拍立體感的畫面，需要等候光和影，而我只是平時在街巷走走的一般攝影愛好者，沒有太多的時間用在光影的追求。我的攝影態度演變成「走過即所得」，一面走、一面看、一面拍，不會在原地等候光影的到來。

平面感

我也走出舊城區，搭著市內公車到各地去，踏尋可以拍攝的小畫面。「走過即所得」並不是隨意快速拍攝，也不是沒有選擇，一般走過攝影學習階段的人，思考拍什麼和怎麼拍，必有一定的主意，現今，我放棄了等候最不易得到的瞬間狀態，只是在平常生活中，偶然遇見一些稍不平凡的物象，覺得合意而拍。把攝影回歸成日常生活的事，心無攝影大志，這是跨不過攝影更高門檻後的退一步做法，我想，我是屬於這類的攝影者，而平面感的攝影正是我游刃有餘的表現方式。

平面感的攝影，首要的特色是畫面看起來沒有長寬高的遠近空間，被拍攝的景物只能像一張平坦的紙，紙面上有一些類似繪製的圖像，或是一些類似深深淺淺的浮雕，或是一些重重疊疊的黏貼物，或是一些斷裂的痕跡……它們具備審美條件及價值，只要仔細觀看，就有可能引發感觸，起動拍下它的意念。我是這樣在進行攝影，延續我攝影的愛好，否則，我會離攝影藝術的創作更遠，成為僅僅用手機在拍攝一些生活畫面而已。

換句話說，我雖然走向平面感的攝影，但也想拍攝出具有審美價值的畫面。我從主體景物上找出平面部分，再選擇可以截取的片面，這些片面就稱為「截片」。我聯想到詩壇推行的「截句」創作，詩僅取四行內，以四行內表現精煉的詩意，那麼，攝影對現實世界平面景物的截片，也是如此，表現一種精煉的形象。那些截片上的形象，其產生的因素，有的是人類所為，例如油漆塗抹、刀斧傷痕、撕裂殘片、撞擊坑洞……有的是自然生成，例如：雨水腐蝕、枯老萎謝、風化龜裂、冷熱變形……最後留於現今的跡象，雖然會被我拍攝而成為「截片」影像作品，但這些跡象在現實世界仍繼續改變，變色、變形、增生，甚至消失不見。

歲月容顏

這些現實世界平面景物的截片，彷彿是歲月的容顏。原本景物的形貌經過一段時間，受到人類及大自然的刻意之為或無心之為，使得它的形貌漸漸改變，被我遇見，而我不捨，我用相機拍攝它，保留它，它雖已非原來形貌，卻給人一種歷盡滄桑、生命無常的感覺，我想若要以文字形容它，那就是「歲月容顏」四字了。

我在拍攝時，也會思考它的容顏是如何形成的，若是人為因素，可能就有其背後的故事，比如，水泥牆面的怪獸和文字的塗鴉刻畫，或許是兒童放學經過時的情緒發洩，又如候車亭裡的布告欄貼滿層層疊疊的租屋廣告紙，有些被撕毀的紙張底層露出數年前的尋人啟事，泛黃的人物相片半遮的臉彷彿來到現在，一再令我為之心震。是的，它們都有故事，它們只是呈現在平面狀態，卻成為我的截片攝影對象。有一次在都會公園步道旁，發現約兩尺見方的白色陶瓷板上，有許多簽字筆書寫的名字，字體有的很老練，看起來不像一般學生的字，我猜是大學生和大學老師留下的紀念，全擠在這個陶瓷板上，試於網路查板上名字：蕭清芬、黃南淵、陳建忠，陳政華、文一智、林義野、張振乾等等，竟是大有來頭的官學名人，或許是同名同姓吧，但這塊板子卻已成為他們到這個公園的跡證，也是這個公園成立二十多年來的史證。可惜，它是放在地上，容易被踩壞，現已破損一大塊，再過幾年，或許屍骨無存。我趕緊拍攝它，為它保留尚且殘缺的容顏。

若是自然因素，比如：風吹雨打而損壞、生物分解而變質、蟲蟻侵入而裂解，這種自然產生的現象，其畫面構成不是抽象就是半抽象，都具有想像的空間及審美價值，像我看見老舊牆壁上的潑墨山水、奇景異象，正是平面攝影者極其追求所欲取得的現實截片作品。我對大自然的「歲月容顏」有著無比的喜愛，容顏上的紋路和圖形都是大自然本身的力量造成，它在時間的軌道慢慢變化，可以撐持數十年或是數百年，比人類活得還久，我拍攝的也只是其某一時間呈現的截片。

回到舊城區走著、站著、踮著、仰著、蹲著，眼睛都在注目著有哪些可以為之竊喜的截片，然後我挪移取鏡位置，設定框架大小，毫不遲疑地用鏡頭對準它，描繪其平面上的細節，拍攝它，詮釋它具有審美價值的形象，將它轉化成與攝影者共同塑形的結果：一個小小的現實景物截片畫面。這是我想做的事。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中