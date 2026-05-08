【自由副刊】 蘇紹連／回到舊城區的截片攝影

舊城區的截片攝影

文．攝影◎蘇紹連

◎蘇紹連

我在舊城區裡，有一間公寓，那是早年為方便兒女就讀城區高中而購置，直到他們都上大學及就業，我回到海線鄉鎮老家後，便成了無人居住的空屋。這間空著的公寓仍繼續留到現在，只有在我每隔半年去繳管理費時，順便帶著相機去街巷逛逛拍拍，溫習曾經的生活印記，並尋找現實中是否有遺漏的物體形象。

舊城區的一些建物，是我拍攝的重點，在建物本體上觀察，利用相機鏡頭截取建物形貌。我依據形貌進而感受建物的形象，但形象不是本體，它是附著本體，卻由拍攝者產生的一種感知，包括視覺和意覺的綜合融會。

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攝影要有自己的風格，就要從形貌認知進入到形象感知的層次，不同拍攝者會有不同的形象感知，而拍攝出不一樣的影像風格。簡單一點說，形貌，是物的樣子，用來觀看和認知；形象，是物的美和情，是用來感受和起興。然而，形貌與形象是結合在一起的，當我駐足在某個景物前，我看見了形貌也感知了形象，兩者是同時對我發生作用的，尤其是舊城區的那些老舊建物，特別容易讓我動念去拍攝它。

小畫面

我拍攝舊城區的建物，由於有些建物過於龐大，例如一棟房子，我必須離得遠，觀景窗才容得進建物整體，致使我失去對建物的親近。建物基本上是沉默的，是靜止的，得由攝影者採取主動，走到建物面前，以近距離觀察和接觸，好似朋友面對面輕聲說話。當攝影者親近被拍攝的物體，之間沒有隔閡，則能聽見建物隱約的聲音，看見那些不容易被看見的，或未被重點刻畫的形象。因為靠近被拍攝的物體，所以我只能近拍，讓物體外表的一小部分占據整個觀景視窗，正如到美術館看畫展，在一幅一幅的畫作前，可以趨前細瞧，體會到畫家落筆的氣韻及色澤的疊層，那是遠觀無法看到的細節。近距離攝影的觀看，亦是如此。

走在舊城區，我從一整棟樓房的觀察，縮小到一門一窗、一牆一柱，甚至小到一磚一瓦，我在這些小物體身上，尋找它們如何以有限的美構成可以被欣賞的形象。我不用微距鏡頭，那樣像在用顯微鏡，已非肉眼，離人類正常的視覺本能，我想要拍攝的取景範圍，約略不能小於八開紙張大小，大一點的，約略是兩米見方，不過有時候會是例外。

有一次雨後，走在鋪著地磚的街巷上，臨排水溝邊，我驚見幾塊地磚好像池水中的浮萍，顏色鮮綠卻又隱伏一些交錯的暗影，神祕而美麗，我豈能不將這種色澤拍攝下來？不拍攝下來，日後來見，恐已不存在，或無原來的驚歎。拍攝整條街巷，和僅僅拍攝這幾塊地磚，是不同的取景方式，範圍一大一小，大的空間畫面不易處理，像是街頭風景的拍攝，攝影前需要更多的構思，例如：採用視角是高或低？對焦點放在哪裡？怎麼安排畫面中各景物的位置？有否足夠的景深？如何訂定視線最終的收束點？是否等待人物入鏡？這都是大畫面常需考慮的要項，而小的景物畫面，可以減少大畫面多項考慮的煩惱。人家拍一條長長的路，我只拍路上的一個鞋印。

我趨於選擇小畫面的景物，近在眼前的，觸手可及的，都較好拍攝，太大的畫面，如果容納太多景物，難免會失去重點，或太過雜亂而無從調整，或太遠，細節漸漸模擬甚至被忽視。所以我在舊城區走，腳步便放得很慢，眼睛視線不是看遠，而是看近，往往看地面及看牆面的，比看深遠的景物多，也就是我拍攝的影像大都是平面感，而非立體感。一張照片內的物體有前後距離，有近大遠小，給人看起來就會產生三維空間的感受，那就是有立體感，立體的物如果遇到光和影，就會產生形象結構的變化，讓許多攝影者為之著迷，想追求其最美的畫面。拍立體感的畫面，需要等候光和影，而我只是平時在街巷走走的一般攝影愛好者，沒有太多的時間用在光影的追求。我的攝影態度演變成「走過即所得」，一面走、一面看、一面拍，不會在原地等候光影的到來。

平面感

我也走出舊城區，搭著市內公車到各地去，踏尋可以拍攝的小畫面。「走過即所得」並不是隨意快速拍攝，也不是沒有選擇，一般走過攝影學習階段的人，思考拍什麼和怎麼拍，必有一定的主意，現今，我放棄了等候最不易得到的瞬間狀態，只是在平常生活中，偶然遇見一些稍不平凡的物象，覺得合意而拍。把攝影回歸成日常生活的事，心無攝影大志，這是跨不過攝影更高門檻後的退一步做法，我想，我是屬於這類的攝影者，而平面感的攝影正是我游刃有餘的表現方式。

平面感的攝影，首要的特色是畫面看起來沒有長寬高的遠近空間，被拍攝的景物只能像一張平坦的紙，紙面上有一些類似繪製的圖像，或是一些類似深深淺淺的浮雕，或是一些重重疊疊的黏貼物，或是一些斷裂的痕跡……它們具備審美條件及價值，只要仔細觀看，就有可能引發感觸，起動拍下它的意念。我是這樣在進行攝影，延續我攝影的愛好，否則，我會離攝影藝術的創作更遠，成為僅僅用手機在拍攝一些生活畫面而已。

換句話說，我雖然走向平面感的攝影，但也想拍攝出具有審美價值的畫面。我從主體景物上找出平面部分，再選擇可以截取的片面，這些片面就稱為「截片」。我聯想到詩壇推行的「截句」創作，詩僅取四行內，以四行內表現精煉的詩意，那麼，攝影對現實世界平面景物的截片，也是如此，表現一種精煉的形象。那些截片上的形象，其產生的因素，有的是人類所為，例如油漆塗抹、刀斧傷痕、撕裂殘片、撞擊坑洞……有的是自然生成，例如：雨水腐蝕、枯老萎謝、風化龜裂、冷熱變形……最後留於現今的跡象，雖然會被我拍攝而成為「截片」影像作品，但這些跡象在現實世界仍繼續改變，變色、變形、增生，甚至消失不見。

歲月容顏

這些現實世界平面景物的截片，彷彿是歲月的容顏。原本景物的形貌經過一段時間，受到人類及大自然的刻意之為或無心之為，使得它的形貌漸漸改變，被我遇見，而我不捨，我用相機拍攝它，保留它，它雖已非原來形貌，卻給人一種歷盡滄桑、生命無常的感覺，我想若要以文字形容它，那就是「歲月容顏」四字了。

我在拍攝時，也會思考它的容顏是如何形成的，若是人為因素，可能就有其背後的故事，比如，水泥牆面的怪獸和文字的塗鴉刻畫，或許是兒童放學經過時的情緒發洩，又如候車亭裡的布告欄貼滿層層疊疊的租屋廣告紙，有些被撕毀的紙張底層露出數年前的尋人啟事，泛黃的人物相片半遮的臉彷彿來到現在，一再令我為之心震。是的，它們都有故事，它們只是呈現在平面狀態，卻成為我的截片攝影對象。有一次在都會公園步道旁，發現約兩尺見方的白色陶瓷板上，有許多簽字筆書寫的名字，字體有的很老練，看起來不像一般學生的字，我猜是大學生和大學老師留下的紀念，全擠在這個陶瓷板上，試於網路查板上名字：蕭清芬、黃南淵、陳建忠，陳政華、文一智、林義野、張振乾等等，竟是大有來頭的官學名人，或許是同名同姓吧，但這塊板子卻已成為他們到這個公園的跡證，也是這個公園成立二十多年來的史證。可惜，它是放在地上，容易被踩壞，現已破損一大塊，再過幾年，或許屍骨無存。我趕緊拍攝它，為它保留尚且殘缺的容顏。

若是自然因素，比如：風吹雨打而損壞、生物分解而變質、蟲蟻侵入而裂解，這種自然產生的現象，其畫面構成不是抽象就是半抽象，都具有想像的空間及審美價值，像我看見老舊牆壁上的潑墨山水、奇景異象，正是平面攝影者極其追求所欲取得的現實截片作品。我對大自然的「歲月容顏」有著無比的喜愛，容顏上的紋路和圖形都是大自然本身的力量造成，它在時間的軌道慢慢變化，可以撐持數十年或是數百年，比人類活得還久，我拍攝的也只是其某一時間呈現的截片。

回到舊城區走著、站著、踮著、仰著、蹲著，眼睛都在注目著有哪些可以為之竊喜的截片，然後我挪移取鏡位置，設定框架大小，毫不遲疑地用鏡頭對準它，描繪其平面上的細節，拍攝它，詮釋它具有審美價值的形象，將它轉化成與攝影者共同塑形的結果：一個小小的現實景物截片畫面。這是我想做的事。●

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