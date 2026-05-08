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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 王兆基／山水

2026/05/08 05:30

◎王兆基◎王兆基

◎王兆基

山非山，水非水

蝴蝶非風暴

如盲者不攜帶夜視鏡

更清楚某些路徑的細節

我攜帶比黑暗喧譁的心

在水壩，手電筒望向遠山

（黑紗遮掩面孔的女子）

我們討論語言

的語言

一如電筒探尋

夜山的本貌

飛蟻在閃一種信號

「快閃！文科不好找工作」

我們策騎著租來的單車

租來勇氣從斜坡衝下

租來的水壩

二胡般的雨水便來臨

先於工作，我找到了避雨的簷篷

雨停了，水沒有漲

一如時薪，一如壽命

太陽像肛門

天空遙遠而沉默的眼睛

而後拉門，關門，拉門，關門

拉門，關門，拉門，拉門，拉門

離開的永遠比進入的多

飛彈，飛蟻，我想入

非非：我幾個月來離開書檯與創作

如錯頻的信號，投入都市

如無弦的二胡有話難說

便祕者難拉

富宮山居圖，山非山

嘴唇非嘴唇

但人言是風暴

嘴唇是語言的舌頭打結而記事

歷史就啞子，像我的手指看著我

時近，時遠

幾個月來我離開創作

投入世界的手中

險惡――如水中的墨

墨裡的水

水非水

破地獄嘅

未曾去過地獄

靠山吃山，靠水吃水

如果我住台北的房子：也只能靠北

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