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【自由副刊】 王兆基／山水
◎王兆基
◎王兆基
．
山非山，水非水
蝴蝶非風暴
如盲者不攜帶夜視鏡
更清楚某些路徑的細節
我攜帶比黑暗喧譁的心
在水壩，手電筒望向遠山
（黑紗遮掩面孔的女子）
我們討論語言
的語言
一如電筒探尋
夜山的本貌
飛蟻在閃一種信號
「快閃！文科不好找工作」
我們策騎著租來的單車
租來勇氣從斜坡衝下
租來的水壩
二胡般的雨水便來臨
先於工作，我找到了避雨的簷篷
雨停了，水沒有漲
一如時薪，一如壽命
．
太陽像肛門
天空遙遠而沉默的眼睛
而後拉門，關門，拉門，關門
拉門，關門，拉門，拉門，拉門
離開的永遠比進入的多
飛彈，飛蟻，我想入
非非：我幾個月來離開書檯與創作
如錯頻的信號，投入都市
如無弦的二胡有話難說
便祕者難拉
．
富宮山居圖，山非山
嘴唇非嘴唇
但人言是風暴
嘴唇是語言的舌頭打結而記事
歷史就啞子，像我的手指看著我
時近，時遠
幾個月來我離開創作
投入世界的手中
險惡――如水中的墨
墨裡的水
水非水
破地獄嘅
未曾去過地獄
．
靠山吃山，靠水吃水
如果我住台北的房子：也只能靠北
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