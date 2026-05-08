【自由副刊】 王兆基／山水

◎王兆基

◎王兆基

．

山非山，水非水

蝴蝶非風暴

如盲者不攜帶夜視鏡

更清楚某些路徑的細節

我攜帶比黑暗喧譁的心

在水壩，手電筒望向遠山

（黑紗遮掩面孔的女子）

我們討論語言

的語言

一如電筒探尋

夜山的本貌

飛蟻在閃一種信號

「快閃！文科不好找工作」

我們策騎著租來的單車

租來勇氣從斜坡衝下

租來的水壩

二胡般的雨水便來臨

先於工作，我找到了避雨的簷篷

雨停了，水沒有漲

一如時薪，一如壽命

．

太陽像肛門

天空遙遠而沉默的眼睛

而後拉門，關門，拉門，關門

拉門，關門，拉門，拉門，拉門

離開的永遠比進入的多

飛彈，飛蟻，我想入

非非：我幾個月來離開書檯與創作

如錯頻的信號，投入都市

如無弦的二胡有話難說

便祕者難拉

．

富宮山居圖，山非山

嘴唇非嘴唇

但人言是風暴

嘴唇是語言的舌頭打結而記事

歷史就啞子，像我的手指看著我

時近，時遠

幾個月來我離開創作

投入世界的手中

險惡――如水中的墨

墨裡的水

水非水

破地獄嘅

未曾去過地獄

．

靠山吃山，靠水吃水

如果我住台北的房子：也只能靠北

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