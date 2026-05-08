【家庭plus．生活停看聽】撫慰心靈 在那歌聲中

米津玄師的歌聲，輕輕撫慰每顆在生活中受傷、龜裂的心。（資料照／大鴻藝術提供）

文／靚彤

（資料照／大鴻藝術提供）

對許多人而言，日本歌手米津玄師是一個如雷貫耳的名字。對我，卻是透過妹妹的生命故事，才真正認識他的。

那時，她正深陷職場霸凌的泥淖。每天一踏進辦公室，迎面而來的便是滿溢的惡意。在那幾乎窒息的日子裡，米津的音樂猶如一道城牆，守住她內心最後的一方淨土。那旋律不只是旋律，更是她在黑暗裡唯一的救贖。當得知米津玄師要來台開演時，她每天虔誠祈禱。我陪著她踏上追星之旅，也開始試著理解那道城牆後的風景──音符裡，她的心跳、她的勇氣。

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演唱會最令我震撼的，是現場對「嚴禁錄影」的徹底執行。全場聽眾放下了發光的手機螢幕，純然地活在歌手所建構的舞台世界。我不懂日語，也無聽歌辨曲的天賦，但在那個當下，我看到的是一位歌手在台上竭盡靈魂與歌迷連結。那歌聲，輕輕撫慰每顆在生活中受傷、龜裂的心。

這份救贖並未止步於台北的小巨蛋體育館。因為米津，我們全家人一起遠赴他的故鄉──德島。在大塚國際美術館的西斯汀禮拜堂，我們欣賞著那幅由米津親筆繪製的《Lemon》畫作，輪流與它拍照。妹妹在美術館的長廊漫步時提過，這位才華洋溢的男生，起初也是個害羞、孤獨的孩子，卻在音樂中找回了自信。歌詞裡滿是人文的溫柔，像一種無聲的力量，緩緩滲入心底。

出發去德島前，同行的家人相約買了米津設計的T恤，藍色布料上印著鏈鋸人頭像，帶著一種怪異又俏皮的趣味感。當我們一行人穿著同樣的衣服，踏在他成長的日本土地上時，那種感覺變了──這不再只是我妹妹一個人的救贖，而是我們一夥人陪著她，一起並肩走入那束光裡。

後來，霸凌者的身影陸續從她的生活中散去，但米津玄師已成為妹妹生命中不可分割的一部分。直到現在，她就讀國小一年級的女兒，聽歌辨曲的能力已遠超阿姨百倍，過年時還能聽見孩子嘟囔著兩句〈打上花火〉。

回台後，我好奇地詢問身邊十多位朋友是否認得這位歌手，結果只有兩個人知道。一位年輕人聽到我去聽過演唱會後，連連驚呼我「很潮」；另一位則是與二十幾歲年輕人生活較熟的媽媽。我也偷偷跟妹妹邀功──為她的偶像擴展了一點知名度。我很感謝米津玄師，在妹妹最黑暗的日子裡，給了她喘息的空間。

生活有些時候，並非靠法律或嘶吼就能掙脫；有時，家人也無法時時在旁陪伴。但在最無助的時刻，若有某種信仰，我們便能長出重新面對生活的勇氣。

而我，也仍在尋找屬於自己的城牆。在這人生無常的世界裡，守護那片小小天地──或許，就藏在下一首歌裡。

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