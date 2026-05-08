自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】撫慰心靈 在那歌聲中

2026/05/08 05:30

米津玄師的歌聲，輕輕撫慰每顆在生活中受傷、龜裂的心。（資料照／大鴻藝術提供）米津玄師的歌聲，輕輕撫慰每顆在生活中受傷、龜裂的心。（資料照／大鴻藝術提供）

文／靚彤

（資料照／大鴻藝術提供）（資料照／大鴻藝術提供）

對許多人而言，日本歌手米津玄師是一個如雷貫耳的名字。對我，卻是透過妹妹的生命故事，才真正認識他的。

那時，她正深陷職場霸凌的泥淖。每天一踏進辦公室，迎面而來的便是滿溢的惡意。在那幾乎窒息的日子裡，米津的音樂猶如一道城牆，守住她內心最後的一方淨土。那旋律不只是旋律，更是她在黑暗裡唯一的救贖。當得知米津玄師要來台開演時，她每天虔誠祈禱。我陪著她踏上追星之旅，也開始試著理解那道城牆後的風景──音符裡，她的心跳、她的勇氣。

演唱會最令我震撼的，是現場對「嚴禁錄影」的徹底執行。全場聽眾放下了發光的手機螢幕，純然地活在歌手所建構的舞台世界。我不懂日語，也無聽歌辨曲的天賦，但在那個當下，我看到的是一位歌手在台上竭盡靈魂與歌迷連結。那歌聲，輕輕撫慰每顆在生活中受傷、龜裂的心。

這份救贖並未止步於台北的小巨蛋體育館。因為米津，我們全家人一起遠赴他的故鄉──德島。在大塚國際美術館的西斯汀禮拜堂，我們欣賞著那幅由米津親筆繪製的《Lemon》畫作，輪流與它拍照。妹妹在美術館的長廊漫步時提過，這位才華洋溢的男生，起初也是個害羞、孤獨的孩子，卻在音樂中找回了自信。歌詞裡滿是人文的溫柔，像一種無聲的力量，緩緩滲入心底。

出發去德島前，同行的家人相約買了米津設計的T恤，藍色布料上印著鏈鋸人頭像，帶著一種怪異又俏皮的趣味感。當我們一行人穿著同樣的衣服，踏在他成長的日本土地上時，那種感覺變了──這不再只是我妹妹一個人的救贖，而是我們一夥人陪著她，一起並肩走入那束光裡。

後來，霸凌者的身影陸續從她的生活中散去，但米津玄師已成為妹妹生命中不可分割的一部分。直到現在，她就讀國小一年級的女兒，聽歌辨曲的能力已遠超阿姨百倍，過年時還能聽見孩子嘟囔著兩句〈打上花火〉。

回台後，我好奇地詢問身邊十多位朋友是否認得這位歌手，結果只有兩個人知道。一位年輕人聽到我去聽過演唱會後，連連驚呼我「很潮」；另一位則是與二十幾歲年輕人生活較熟的媽媽。我也偷偷跟妹妹邀功──為她的偶像擴展了一點知名度。我很感謝米津玄師，在妹妹最黑暗的日子裡，給了她喘息的空間。

生活有些時候，並非靠法律或嘶吼就能掙脫；有時，家人也無法時時在旁陪伴。但在最無助的時刻，若有某種信仰，我們便能長出重新面對生活的勇氣。

而我，也仍在尋找屬於自己的城牆。在這人生無常的世界裡，守護那片小小天地──或許，就藏在下一首歌裡。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中