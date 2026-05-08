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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】超值早餐優惠 誘導夜貓也早起

2026/05/08 05:30

早餐時間買飲料送水煮蛋及厚土司的名古屋式優惠早餐，連許多和食餐廳也參戰。（劉黎兒攝）早餐時間買飲料送水煮蛋及厚土司的名古屋式優惠早餐，連許多和食餐廳也參戰。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

和製英語裡有「Morning service」，是指日本餐廳或café等，在晨間特別提供的優惠早餐套餐。最近全日本受名古屋等中京地區cafe買飲料免費送早餐影響，各種連鎖店早餐優惠競爭空前激烈，被稱為「第4次早餐熱」，許多原本不賣早餐套餐的高級café或速食店、餐廳、麵包店、旅館及飯店努力提供Morning service，有的供應時間還延長到中午。

從1949年起，日本就開始有早餐時間買咖啡免費送早點，如水煮蛋、土司等服務。東京有樂町附近的喫茶店Marron最早贈送鬆餅套餐，應該算是優惠早餐的發祥地，其後許多個人或連鎖的喫茶店或家族餐廳也大為盛行，成為日本人生活一部分。日本老牌人氣組合的早安少女組「Morning娘」的命名就是希望她們宛如Morning service般讓人輕鬆地親近、接受，享受優惠感！

日本早餐的外食市場規模已突破5300億日圓，創史上新高！參與早餐競爭的業者愈來愈多，也因此愈來愈價廉物美，許多店家維持在500日圓（1個銅板）以下，低價格也努力維持高品質來區隔化，才經得起生存競爭考驗；尤其現在早餐市場除了忙碌的上班族或學生外，最大的消費群是靠年金生活的銀髮族，清早聚會，一起享受Morning service成了銀髮族生活最大樂趣，比下午茶份量適中又合宜！

進化系的優惠早餐激戰，主要是名古屋發跡的客美多咖啡的買飲料送麵包及水煮蛋等早餐，該店店舖數現在超過千店，影響力強大，因此掀起「名古屋式」熱潮，從清早就提供份量十足的餐點，連許多和食餐廳也參戰，清早就提供炸豬排、咖哩飯或拉麵等優惠早餐！

早餐熱戰改變餐飲業型態，原本根本不做早餐生意的薩利亞也開始賣起含稅300日圓的超低廉早餐套餐，逼近兩千家的星巴克只好加入早餐優惠，但比起日系店相當有限！微高級連鎖café雷諾瓦也加強Morning service內容，而且到12點都有。名古屋圈還有從清早開門到傍晚都提供優惠早餐的「Full Morning」，等於日出到日落都算早餐時間，幸好東京還沒流行起來，否則優惠早餐無法促我早起！

因為豐盛又平價的早餐在呼喚我，作息也跟著改變，不再過日出而息的晝夜顛倒生活，也享受到更多美好陽光，許多資訊也早幾個鐘頭掌握，吃完早餐，全身細胞果然都醒了，精力與幸福也湧現了！

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