【家庭plus．日常幸福微光】義大利山城小日子

翁布里亞是農業大區，景色多元。

文、圖／香草生活家Julia

快速且生動感受異國生活情調的方式，莫過於融入當地的日常文化。

今年春分，我踏上暌違十多年的義大利。十多年前是去台灣人較為熟悉的托斯卡尼大區，此回則是鄰近的翁布里亞大區。這兩區皆位於義大利中部，翁布里亞為農業區，托斯卡尼則以Chianti奇揚地葡萄酒之路聞名全球。

台灣極少見的朝鮮薊料理。

隨著車行間的景致變化，觀察兩區的差異。托斯卡尼的丘陵起伏較為明顯，常見絲柏樹蜿蜒夾道，頂端是一座鄉間莊園。而翁布里亞則是農業大區，景色更為多元。某日清晨散步，看著身披薄霧的層疊山色與一畝畝交錯的田地，瞬間有著置身於台東池上的感受。

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阿西西是擁有豐厚歷史與許多大小教堂的中世紀城。

這段小日子住在Assisi阿西西山城，這裡是12世紀天主教聖者聖方濟各的出生地。我們很幸運地的遇上當地聖會，亦是全世界天主教與基督教的聖事。

義大利山城小日子

2026是St. Francis of Assisi回歸天家800年後的紀念禧年，今年2月22日至3月22日更是首次開放瞻仰聖髑的特別日子，總計有來自全球約20萬人來此朝聖。

〈山城住家〉民宿小家 融入在地日常

最喜歡的異國旅行方式，就是選一間帶有廚房的民宿，住上至少一週。習慣以「小家」為稱，擺放幾個熟悉生活用品小物，心裡便升起莫名安定感。

這次未租車，改搭乘火車與巴士，體會不同的移動風景與旅行樂趣。

對我而言，最能快速且生動感受異國生活情調的方式，莫過於融入當地的日常文化。走進小鎮主廣場巷弄裡的雜貨店與菜舖子，買一束花或季節蔬果。逛逛假日市集，流連於花草盆栽與蔬果攤位，感受著這塊土地獨有的季節氣息。欣賞著精緻質樸的手作陶器、美麗有質感的亞麻桌巾與衣物，感受著不同文化的生活美感。

〈享受美食〉異國風味 嘗鮮

回到異國小家，播放著日常喜愛的音樂，倒一杯白酒，慢慢在廚房裡洗切煮食、與好友閒話家常，窗外偶爾傳來聽不懂的義文對話與朗朗笑聲，探頭望望，鴿子滑過窗檐停佇在不遠方的橄欖樹上。「在借來的時空，過上一段真實的生活。」

除了在阿西西小家自己做菜，有時我們也上餐廳享受美食。最難忘的是某天晚餐，我們坐在可欣賞聖方濟各大教堂夜景的餐桌上，品嘗著台灣極少見的朝鮮薊料理，有別於常聽聞的川燙後佐醬菜式，廚師結合油炸與燒烤來料理，擺盤俐落且優雅，風味酥脆顯層味。紅酒燉飯，看似簡樸卻耐人尋味，難忘尾韻那淡淡的紅酒香氣。好友點的手工義大利番茄麵，不以花稍擺盤引人目光，而是嚼勁十足地令味覺與嗅聞生花綻放。

〈美麗夢境〉聖城氛圍 觸動內心

喜歡小家的一方陽台，陽台雖小，卻擁有一望無際的視野。寬闊的鄉間綠意綿延至天際，抬望蔚藍天空與蓬鬆雲朵，近在咫尺。

早晨霧氣未散時，小方盒般的中世紀石屋浸潤於變化莫測的霧靄裡。夕陽時分，天空是一方即興演出的舞台，夢幻與瑰麗的色彩接替上場，無論用手機拍照或錄影，都無法如實呈現當下的美景。而夜裡明亮的星子與滿月的光芒照亮心間。這些那些，此刻回想，彷彿像是塵世裡那一場場不想醒來的美麗夢境。

此行20日義大利中部行，都住在阿西西這座擁有豐厚歷史與許多大小教堂的中世紀城。我雖非教徒，卻在特別的時機點來此朝聖，走訪許多教堂修道院，參加好幾場彌撒，被聖歌與聖城那獨特且神聖的氛圍觸動著。

回台的第一週，心裡甚為想念啊！20天裡，也走訪鄰近幾座城鎮，期待後續再與大家分享。

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